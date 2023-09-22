Правительство назначило госсекретаря Минобороны: что известно

Кабинет Министров принял распоряжение о назначении Людмилы Дараган государственным секретарем Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Уряд online.

"На своем заседании 22 сентября Кабинет министров Украины принял распоряжение: (о назначении – ред.) Дараган Людмилы Витальевны государственным секретарем Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.

Что известно о новом госсекретаре МОУ

Родилась Людмила Дараган 15 августа 1981 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, помощник-консультант народного депутата Украины, член партии "Блок Петра Порошенко", проживает в Киеве, судимость отсутствует, включена в избирательного списка под №152.

Людмила Витальевна в 2003 году окончила Юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности "Правоведение".

С 2019 по 2022 год работала Государственным секретарем Министерства по делам ветеранов Украины, где выстроила эффективную организационную систему функционирования аппарата министерства и наладила систему организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих. Выполняла координацию и юридическое сопровождение проекта "УкраинаСолидарность-НАТО".

Людмила Дараган была назначена на должность заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины с 5 июля 2023 года. До назначения на должность заместителя Председателя являлась руководителем аппарата Фонда.

Смена кадров

Кроме того, правительство назначило Анну Гвоздяр замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

В то же время, было принято решение об увольнении Виталия Загайного с должности государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 сентября уволил Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Анну Маляр, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко и Виталия Дейнегу с должности замминистра обороны Украины. Также был уволен Константин Ващенко с должности государственного секретаря Министерства обороны.

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