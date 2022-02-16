Правительство назначило нового главу ГСЧС Украины: кто им стал

Решение о назначении нового руководителя ГСЧС было принято 16 февраля.

Кабинет министров назначил Сергея Крука главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. До этого он временно исполнял обязанности руководителя ГСЧС.

Соответствующее решение чиновники приняли на заседании Кабмина в среду, 16 февраля, сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Крука Сергея Ивановича Главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", — написал тарс Мельничук.

Известно, что ранее назначенный глава ГСЧС Украины был руководителем этого ведомства в Ровенской области. До этого обязанности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с мая 2015 занимал Николай Чечеткин. 10 ноября правительство приняло решение об его освобождении от должности.

Кроме этого, на заседании были рассмотрены другие кадровые вопросы. Василий Малюк был назначен заместителем Министра внутренних дел Украины. В то же время Владислава Магалецкую уволили с должности Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Временно возложили исполнение обязанностей главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на Анатолия Вовнюка.

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