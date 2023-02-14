Правительство назначило первого заместителя Резникова и замминистров Клименко: кто ими стал

Соответствующие кадровые решения чиновники приняли на заседании Кабинета Министров.
Во вторник, 14 февраля, Кабмин назначил первого заместителя министра обороны Украины Алексея Резникова и заместителей главы МВД Игоря Клименко. Первым замминистром Резникова стал командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграмме.
Правительство уволило :
- Ивана Руснака с должности первого заместителя Министра обороны.
- Олег Гайдук с должности заместителя Министра обороны.
- Александра Котия с должности заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Назначил:
- Александра Павлюка первым заместителем министра обороны.
- Богдана Драпятого заместителем министра внутренних дел.
- Екатерины Павличенко замминистра внутренних дел.
- Алексея Сергеева заместителем министра внутренних дел.
- Василия Тетери заместителем министра внутренних дел.
- Леонида Тимченко замминистра внутренних дел.
- Инны Ящук государственным секретарем министерства внутренних дел.
Также чиновники приняли другие кадровые вопросы. Уволили:
- Юлию Ворону с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;
- Анатолия Посполитака с должности заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
Тем временем назначили:
- Станислав Музыченко первым заместителем председателя Государственной регуляторной службы Украины;
- Лесю Яблонская заместителем председателя Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Олег Липовый заместителем председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.
Напомним, 14 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил в Сети, что он пригласил на должности своих заместителей Виталия Дейнегу, Андрея Шевченко и Александра Павлюка. Эти кандидатуры должен был согласовать президент Владимир Зеленский, а затем утвердить правительство.
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