Правительство назначило первого заместителя Резникова и замминистров Клименко: кто ими стал

Во вторник, 14 февраля, Кабмин назначил первого заместителя министра обороны Украины Алексея Резникова и заместителей главы МВД Игоря Клименко. Первым замминистром Резникова стал командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграмме.

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Правительство уволило :

Ивана Руснака с должности первого заместителя Министра обороны.

с должности первого заместителя Министра обороны. Олег Гайдук с должности заместителя Министра обороны.

с должности заместителя Министра обороны. Александра Котия с должности заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Назначил:

Александра Павлюка первым заместителем министра обороны.

первым заместителем министра обороны. Богдана Драпятого заместителем министра внутренних дел.

заместителем министра внутренних дел. Екатерины Павличенко замминистра внутренних дел.

замминистра внутренних дел. Алексея Сергеева заместителем министра внутренних дел.

заместителем министра внутренних дел. Василия Тетери заместителем министра внутренних дел.

заместителем министра внутренних дел. Леонида Тимченко замминистра внутренних дел.

замминистра внутренних дел. Инны Ящук государственным секретарем министерства внутренних дел.

Также чиновники приняли другие кадровые вопросы. Уволили:

Юлию Ворону с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;

с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины; Анатолия Посполитака с должности заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Тем временем назначили:

Станислав Музыченко первым заместителем председателя Государственной регуляторной службы Украины;

первым заместителем председателя Государственной регуляторной службы Украины; Лесю Яблонская заместителем председателя Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

заместителем председателя Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации; Олег Липовый заместителем председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Напомним, 14 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил в Сети, что он пригласил на должности своих заместителей Виталия Дейнегу, Андрея Шевченко и Александра Павлюка. Эти кандидатуры должен был согласовать президент Владимир Зеленский, а затем утвердить правительство.

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