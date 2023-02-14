Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Правительство назначило первого заместителя Резникова и замминистров Клименко: кто ими стал

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
920
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Правительство назначило первого заместителя Резникова и замминистров Клименко: кто ими стал

ФОТО: Александр Павлюк/Telegram

Соответствующие кадровые решения чиновники приняли на заседании Кабинета Министров.

Во вторник, 14 февраля, Кабмин назначил первого заместителя министра обороны Украины Алексея Резникова и заместителей главы МВД Игоря Клименко. Первым замминистром Резникова стал командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграмме.

Правительство уволило :

  • Ивана Руснака с должности первого заместителя Министра обороны.
  • Олег Гайдук с должности заместителя Министра обороны.
  • Александра Котия с должности заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Назначил:

  • Александра Павлюка первым заместителем министра обороны.
  • Богдана Драпятого заместителем министра внутренних дел.
  • Екатерины Павличенко замминистра внутренних дел.
  • Алексея Сергеева заместителем министра внутренних дел.
  • Василия Тетери заместителем министра внутренних дел.
  • Леонида Тимченко замминистра внутренних дел.
  • Инны Ящук государственным секретарем министерства внутренних дел.

Также чиновники приняли другие кадровые вопросы. Уволили:

  • Юлию Ворону с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;
  • Анатолия Посполитака с должности заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Тем временем назначили:

  • Станислав Музыченко первым заместителем председателя Государственной регуляторной службы Украины;
  • Лесю Яблонская заместителем председателя Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Олег Липовый заместителем председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Напомним, 14 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил в Сети, что он пригласил на должности своих заместителей Виталия Дейнегу, Андрея Шевченко и Александра Павлюка. Эти кандидатуры должен был согласовать президент Владимир Зеленский, а затем утвердить правительство.

Наступление Путина, украинская разведка на территории РФ, кадровые перестановки в Минобороны – Андрей Юсов

Наступление Путина, украинская разведка на территории РФ, кадровые перестановки в Минобороны – Андрей Юсов

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
920
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация