Правительство назначило руководителей Минобороны и МИД: кто временно возглавил министерства

Андрей Сибига / © Getty Images

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Кабинет министров Украины по согласованию с президентом принял кадровые решения по двум ключевым министерствам. Временным исполняющим обязанности министра обороны назначен Евгения Хмару, а временным исполняющим обязанности министра иностранных дел — Андрей Сибига.

Об этом сообщил премьер-министр Украины.

По словам главы правительства, кадровые решения призваны обеспечить непрерывную работу государства в области обороны и внешней политики.

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Кроме кадровых назначений Кабмин объявил о реорганизации системы центральных органов исполнительной власти в соответствии с решениями Верховной Рады.

В частности, правительство:

восстанавливает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины;

создает отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутри перемещенных лиц;

разграничивает направления экономики и окружающей среды и восстановления;

разделяет сферы инфраструктуры и транспорта.

В Кабмине отмечают, что кадровые решения и обновление структуры министерств должны обеспечить непрерывность работы государственных институтов и повысить эффективность управления в стратегически важных областях.

Что известно о Евгении Облаке

Евгений Хмара более 15 лет служит в СБУ. До этого проходил службу в Центре специального назначения «Омега» Национальной гвардии, а затем присоединился к Центру спецопераций «Альфа», где прошел путь от бойца-штурмовика до руководителя элитного подразделения.

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После начала полномасштабного вторжения Хмара принимал участие в освобождении Киевщины, боях за Северодонецк и Лисичанск, а также был одним из участников спецоперации по освобождению острова Змеиный. В апреле 2023 года президент Владимир Зеленский назначил его начальником Центра спецопераций «А» СБУ.

Облако является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого, также награжден орденом «За мужество» III степени и отличием президента «Крест боевых заслуг». Коллеги характеризуют его как профессионального стратега, авторитетного командира и руководителя, уделяющего особое внимание своим подчиненным.

Что известно об Андрее Сибиге

Андрей Сибига родился в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где получил образование по специальностям международных отношений, перевода и права.

Дипломатическую карьеру в МИДе начал в 22 года. В 2016-2021 годах был послом Украины в Турции, где, по оценкам экспертов, внес весомый вклад в развитие стратегического партнерства между двумя странами. Именно в этот период Украина получила ударные беспилотники Bayraktar, активизировала совместные проекты с Турцией и подписала соглашение о свободной торговле.

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Перезагрузка правительства — что известно

12 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в правительстве произойдут изменения, и предложил премьер-министру Юлии Свириденко другую должность. Свириденко подтвердила, что покинет пост главы правительства.

В отставку подал и Михаил Фёдоров. Должность министра обороны была вакантной.

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