Правительство назначило Татьяну Бережную временной главой Минкульта: что о ней известно

Татьяна Бережная / © detector.media

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Сегодня, Правительство Украины назначило Татьяну Бережную временно исполняющим обязанности министерства культуры и стратегических коммуникаций. Это решение было принято в период трансформации для министерства.

Об этом сообщила Юлия Свириденко, премьер-министр Украины.

Почему Татьяна Бережная?

Обязанности временного руководителя поручены управленцу, имеющему значительный опыт в государственной политике, реализации международных проектов и взаимодействию с партнерами. Среди ее ключевых задач — обеспечение надлежащего финансирования украинской культуры в условиях полномасштабной войны.

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Как отметила Юлия Свириденко, Татьяна Бережная уже показала свою эффективность в Министерстве экономики. В частности, в вопросах аудита потребностей, активизации диалога с донорами и поиска дополнительных ресурсов. Она также имеет значительный опыт в сфере реформ, культурной дипломатии и международного сотрудничества, включая роль комиссаршии Украины на EXPO-2025 в Японии.

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Дальнейшие планы и команда

По словам Юлии Свириденко, в правительстве надеются на слаженную работу команды министерства. Также остаются опытные заместители, такие как Галина Григоренко и Анастасия Бондарь.

Кроме того, в планах правительства выделение информационной политики и стратегических коммуникаций в отдельное направление. Это позволит усилить фокус на информационной устойчивости страны и придать новый импульс культурной политике.

Что известно о Татьяне Бережной?

Свой профессиональный путь Татьяна Бережная начала в 2011 году, присоединившись к команде одного из ведущих адвокатских объединений Украины — «Василий Кисиль и Партнеры». В 2017 году она получила свидетельство адвоката, что стало важным этапом в ее юридической карьере.

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Впоследствии, 17 июня 2022 года, Татьяна Бережная перешла на государственную службу, вступив в должность заместителя Министра экономики. Ее опыт и профессионализм были высоко оценены, ведь в 2025 году ей вверена почетная миссия — представлять Украину на всемирной выставке ЭКСПО в Осаке как Генеральной комиссарше.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Светлану Залищук чрезвычайным и полномочным посолом Украины в Королевстве Швеция.