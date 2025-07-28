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Правительство назначило Татьяну Бережную временной главой Минкульта: что о ней известно
Татьяну Бережную назначили временно исполняющим обязанности министерства культуры и стратегических коммуникаций.
Сегодня, Правительство Украины назначило Татьяну Бережную временно исполняющим обязанности министерства культуры и стратегических коммуникаций. Это решение было принято в период трансформации для министерства.
Об этом сообщила Юлия Свириденко, премьер-министр Украины.
Почему Татьяна Бережная?
Обязанности временного руководителя поручены управленцу, имеющему значительный опыт в государственной политике, реализации международных проектов и взаимодействию с партнерами. Среди ее ключевых задач — обеспечение надлежащего финансирования украинской культуры в условиях полномасштабной войны.
Как отметила Юлия Свириденко, Татьяна Бережная уже показала свою эффективность в Министерстве экономики. В частности, в вопросах аудита потребностей, активизации диалога с донорами и поиска дополнительных ресурсов. Она также имеет значительный опыт в сфере реформ, культурной дипломатии и международного сотрудничества, включая роль комиссаршии Украины на EXPO-2025 в Японии.
Дальнейшие планы и команда
По словам Юлии Свириденко, в правительстве надеются на слаженную работу команды министерства. Также остаются опытные заместители, такие как Галина Григоренко и Анастасия Бондарь.
Кроме того, в планах правительства выделение информационной политики и стратегических коммуникаций в отдельное направление. Это позволит усилить фокус на информационной устойчивости страны и придать новый импульс культурной политике.
Что известно о Татьяне Бережной?
Свой профессиональный путь Татьяна Бережная начала в 2011 году, присоединившись к команде одного из ведущих адвокатских объединений Украины — «Василий Кисиль и Партнеры». В 2017 году она получила свидетельство адвоката, что стало важным этапом в ее юридической карьере.
Впоследствии, 17 июня 2022 года, Татьяна Бережная перешла на государственную службу, вступив в должность заместителя Министра экономики. Ее опыт и профессионализм были высоко оценены, ведь в 2025 году ей вверена почетная миссия — представлять Украину на всемирной выставке ЭКСПО в Осаке как Генеральной комиссарше.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Светлану Залищук чрезвычайным и полномочным посолом Украины в Королевстве Швеция.