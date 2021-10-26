Правительство назначило временное правление "Укрзализныци": кто вошел в состав

Правительство назначило временное правление "Укрзализныци": кто вошел в состав

Такой состав правления должен работать на время.

Правительство уволило всех членов "Укрзализныци" и утвердило новый состав временного правления.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1101 от 25 октября.

Возглавлять временный состав правления будет бывший советник министра инфраструктуры Александр Камышин. Также членами временного правления акционерного общества "Украинская железная дорога" назначили:

Бойко Григория Анатольевича,

Логунова Ореста Николаевича,

Лещенко Евгения Анатольевича,

Перцовского Александра Семеновича,

Черницкого Роман Романович.

Правительство определило, что такой состав правления должен работать на время. Постоянный состав изберут после назначения нового наблюдательного совета – не позднее 31 декабря 2021 года.

Напомним, ранее "Укрзализныця" попала в скандал из- за условий в поезде, курсирующем по маршруту Хмельницкий — Киев.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку