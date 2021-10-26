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Правительство назначило временное правление "Укрзализныци": кто вошел в состав

Правительство назначило временное правление "Укрзализныци": кто вошел в состав

"Укрзализныця"

Такой состав правления должен работать на время.

Правительство уволило всех членов "Укрзализныци" и утвердило новый состав временного правления.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1101 от 25 октября.

Возглавлять временный состав правления будет бывший советник министра инфраструктуры Александр Камышин. Также членами временного правления акционерного общества "Украинская железная дорога" назначили:

  • Бойко Григория Анатольевича,
  • Логунова Ореста Николаевича,
  • Лещенко Евгения Анатольевича,
  • Перцовского Александра Семеновича,
  • Черницкого Роман Романович.

Правительство определило, что такой состав правления должен работать на время. Постоянный состав изберут после назначения нового наблюдательного совета – не позднее 31 декабря 2021 года.

Напомним, ранее "Укрзализныця" попала в скандал из- за условий в поезде, курсирующем по маршруту Хмельницкий — Киев.

 
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