Правительство назначило временное правление "Укрзализныци": кто вошел в состав

Такой состав правления должен работать на время.
Правительство уволило всех членов "Укрзализныци" и утвердило новый состав временного правления.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1101 от 25 октября.
Возглавлять временный состав правления будет бывший советник министра инфраструктуры Александр Камышин. Также членами временного правления акционерного общества "Украинская железная дорога" назначили:
- Бойко Григория Анатольевича,
- Логунова Ореста Николаевича,
- Лещенко Евгения Анатольевича,
- Перцовского Александра Семеновича,
- Черницкого Роман Романович.
Правительство определило, что такой состав правления должен работать на время. Постоянный состав изберут после назначения нового наблюдательного совета – не позднее 31 декабря 2021 года.
Напомним, ранее "Укрзализныця" попала в скандал из- за условий в поезде, курсирующем по маршруту Хмельницкий — Киев.