Правительство назначило временного главу Нацполиции: кто им стал и что о нем известно

Кабинет министров в пятницу, 20 января, принял решение назначить временного исполняющего обязанности главы Нацполиции Украины Ивана Выговского.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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"С сегодняшнего дня(20 января – ред.)начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Иван Выговский будет временно исполнять обязанности главы Национальной полиции Украины", — сказано в сообщении.

Что известно об Иване Выгивском

Известно, что Иван Выгиский является начальником Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Был назначен на этот пост 11 августа 2021 года. По открытой информации, Выговский родился 26 марта 1980 на Житомирщине. Работать в МВД начал в 1999 году в должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

В 2015-2016 годах работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. В 2016 году Выговского назначили на должность заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области. С 14 февраля 2020 года Виговский занимал должность начальника ГУНП в Полтавской области.

Напомним, 18 января правительство назначило главу Нацполиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него временное исполнение обязанностей министра внутренних дел после гибели Дениса Монастырского в катастрофе вертолета в Броварах.

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