Доллары за группу инвалидности: как МСЭКи наживаются на военных и гражданских и когда эти комиссии ликвидируют

Почему общение с этими чиновниками часто становится издевательством над прошедшими ад фронта? Что же будет? И главное, когда?

Правительство назвало дату, к которой хотят ликвидировать так называемые МСЭК – медико-социальные экспертные комиссии, где утверждают группу инвалидности гражданским и военным.

Корреспондентка "ТСН-неделя" Ирина Коваленко узнавала о сроках по упрощению экспертных комиссий по определению группы инвалидности гражданским и военным

"Это видео из их семейного архива. Муж Слава, жена Виталия и их дочь Марфа. Теперь все семейные фото будут выглядеть иначе. Слава пошел защищать родину. Летом 22-го под Бахмутом обломок попал ему под колено. Мужу мучили фантомные боли. Но из себя выводили другие", – рассказывает Ирина Коваленко.

Собственно, что такое МСЭК? Медико-социальная экспертная комиссия, где врачи устанавливают военным и гражданским группу инвалидности, степень трудоспособности. Не путайте с ВЛК – военно-врачебной комиссией, которая определяет пригодность к военной службе, в частности после ранения и лечения.

Впрочем, общего у них много – бюрократия, очереди и коррупция.

После ада ВЛК военные попадают в еще один – МСЭК. В этом убедилась жена Славы, собирая документы по установлению группы инвалидности.

Впоследствии потребовали оригиналы документов. В частности, оригинал справки ВЛК расширен.

"Я дозвонилась в министерство обороны, министерство здоровья, и узнала что это – личный документ военного. То есть они дошли уже до того предела, что все документы просили-просили", – рассказала женщина.

После такого издевательства Виталия уже не выдержала и написала эмоциональный пост в соцсети. На следующий день ей позвонили из Минздрава: "Можете забирать удостоверение вашего мужа, ему и ехать не надо". Чудо и все.

Коррупция

"При МСЭК есть две проблемы: ставят инвалидность тому, кому не нужно ставить, не ставят тому, кому нужно", — говорит глава Минздрава Виктор Ляшко.

И это не прекращается, по меньшей мере, с начала войны – с 2014-го. Военный Петр Олексюк получил ранения. У него почти полностью оторвало пятку, когда наступило на мину. Но ногу и стопу удалось сберечь. А вот за группу инвалидности пришлось снова воевать.

"Документы не согласовали. Потому что в справке ВЛК не указано о степени отчленения стопы", – рассказал Петр Олексюк.

О чем идет речь, Петр не понимал. Его ведь в госпитале заверили, что все документы в порядке. После намотки кругов кабинетами ВЛК и МСЭК, будто его документы приняли.

"Из Киева матери звонили люди какие-то и сказали, что мама должна приехать в Киев и пообщаться об установлении для меня группы инвалидности и оформления документов. Как так могут звонить родителям и говорить, приезжайте нам нужно пообщаться", — добавил военнослужащий.

Почувствовав неладное, Петр приехал в столицу с отцом, имея план.

"Понимаете, там предлагают третью группу бессрочно или вторую группу на два года. Ну, вы же понимаете... Отец: ну понимаю. Валерий Наумов взял клочок бумаги, написал 1500 тыс. долларов, значок доллара, показал отцу американских. Ну в этот момент Когда отец в кабинет заходил, я ему диктофон в карман положил», – рассказал он.

После этого они обратились в Службу безопасности Украины. СБУ устроила целую спецоперацию с мечеными купюрами и обысками в столичном МСЭК и домах всех причастников врачей и экспертов. Где находили еще кучу документов и денег от ато-вцев. Тогда выяснилось, 26 раненых военных занесли в МСЭК от 700 до 4 тысяч долларов. Это было в 2019 году. Сейчас ничего не изменилось кроме курса доллара.

"Слишком много вопросов в заключении этой медико-социальной экспертной комиссии зависит от самих вот этих людей. И там очень много пространства для того, чтобы вписать те или иные диагнозы", — говорит Любовь Галан, правозащитница ОО "ПРИНЦИП".

Реабилитация

Еще одна функция МСЭК – разработать индивидуальный план реабилитации для личности с инвалидностью. А еще МСЭК должен контролировать его реализацию. Однако у Славы был неприхотливый план.

"Пропускная способность расчетной системы на сегодняшний день – это около 8 тыс. реабилитационных сеансов в день. Это было бы абсолютно достаточно для мирного времени. Но так как значительное количество раненых, то наши лучшие отделения сейчас перегружены", – рассказывает Василий Стрлко, директор департамента высокотехнологичной медицинской помощи и инновациям Министерства здравоохранения

Из-за перегруженности таких центров Виталия с мужем сейчас в Польше, где им предложили проходить необходимую реабилитацию бесплатно.

Реформа МСЭК

С 2025 года МСЭКов не будет. Такую цель поставили в министерстве здравоохранения.



"В МСЭК мы запустили комплексную реформу. Она связана с развитием системы реабилитации. И переходом на международную классификацию функционирования. Но этот период длительный", – отметил Ляшко.

По словам министра, мультидисциплинарные команды заменят МСЭКи. Они будут определять группу инвалидности через международный классификатор функциональности. Это определенная шкала оценивания, которая резко снизит поле для коррупции.

Для этого МКФ и нужен, чтобы максимально забрать человеческий фактор, чтобы все было автоматизировано. И были очень четкие критерии. Основная проблема- субъективность решений и многие решения обжалуется в части инвалидности.

Такая схема разрабатывается для каждой болезни. То есть будет работать, не только с ранениями, но и останется для гражданского времени – после войны. Это своеобразная революция – где не будет смысла для записочек о полутора тысячах долларов. А диагноз будет автоматически расписаны классификаторы, инструменты и услуги, которые нужно предоставить. По крайней мере, нам такое обещают… А пока МСЭки работают – идите на прием с детктофоном.

Напомним, более 11 тыс. украинцев уже с протезами из-за войны, и это только с начала полномасштабного вторжения.

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