Правительство не нашло оснований для введения санкций против Портнова: Шмыгаль ответил на петицию

Минэкономики пришло к выводу, что петиция не содержит обстоятельств, которые могут рассматриваться как основания применения санкций.

Кабинет Министров рассмотрел петицию с призывом применить санкции СНБО против экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова. Там не нашли информации о наличии оснований для введения ограничений.

Об этом говорится в ответе премьер-министра Дениса Шмыгаля на обращение.

Шмыгаль сообщил, что Минэкономики вместе с Министерством внутренних дел, Министерством иностранных дел, Минюстом, полицией, Бюро экономической безопасности, Госбюро расследований, Национальным антикоррупционным бюро, Службой безопасности и Офисом генпрокурора поручили рассмотреть петицию и дать заключения.

"По результатам этого поручения, Минэкономики пришло к выводу, что петиция не содержит обстоятельств, которые могут рассматриваться как основания для применения санкций по закону", – заявил Шмыгаль.

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В то же время, решение Соединенных Штатов относительно санкций не является определенным законом основанием для применения санкций, добавил он.

Кроме того, в правительстве говорят, что петиция не содержит сведений, свидетельствующих о террористической деятельности Портнова в значении термина "террористическая деятельность" по закону "О борьбе с терроризмом", которые могут рассматриваться как основания для применения санкций.

"МВД, Национальная полиция, БЭБ, Национальное антикоррупционное бюро, СБУ сообщили Минэкономики об отсутствии на данный момент информации о наличии оснований для применения специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к указанному в петиции физическому лицу", — говорится в ответе.

В Кабмине подчеркнули, что люди, обладающие фактами, свидетельствующими о совершении уголовного правонарушения, имеют право обратиться к правоохранителям с заявлением.

Что известно о Портнове

Андрей Портнов занимал должность советника первого заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах. В 2014-м Портнов уехал из Украины, некоторое время жил в России, а затем переехал в Вену. Он призвал амнистировать "беркутовцев" и начать следствие против участников Евромайдана.

В марте 2014 года Европейский Союз ввел санкции против 18 граждан Украины, подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека. Среди них был и Портнов. А в марте 2015 года ЕС продлил санкции, но Портнова из списка исключил.

В марте 2018-го Служба безопасности Украины возбудила дело о госизмене в отношении Портнова. Поэтому подал иск в суд на СБУ. Дело закрыли.

Напомним, в мае 2019 Портнов вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия. А в декабре 2021-го на него наложили санкции США.

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