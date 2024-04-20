Правительство обещает "развеять сомнения" уклонистов: министр юстиции рассказал о новых "стимулах"

Предоставление некоторых видов административных услуг будет ограничено для военнообязанных, не имеющих военно-учетных документов.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что правительство работает над тем, чтобы обеспечить надлежащую работу ТЦК и одновременно "стимулировать" уклонистов, чтобы развеять их сомнения в необходимости выполнения своих обязанностей.

Об этом сообщил канал "Мы — Украина".

Министр пояснил, что вскоре некоторые виды административных услуг можно будет получить только после предоставления военно-учетных документов.

"Сейчас нарабатывают различные министерства изменения в постановления Кабмина, которые установят предпосылкой предоставления отдельных административных услуг предоставление военно-учетного документа. То есть государство будет пытаться сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех. И чтобы те, кто добровольно хочет защищать Украину, не были в худшем положении, чем те, кто этого не хочет", – отметил Малюська.

Напомним, некоторые многодетные родители лишатся права на отсрочку от мобилизации. Соответствующая норма заработает, после вступления в силу нового закона о мобилизации.

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