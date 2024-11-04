Правительство обновило перечень товаров, которые нельзя вернуть или обменять: что изменилось

Возврат или обмен других товаров невозможен без защитной упаковки
Кабинет Министров Украины утвердил новый перечень товаров, не подлежащих обмену или возврату.
Об этом говорится в постановлении правительства №1243.
В этот список вошли:
- Пищевые продукты
- Лекарственные средства
- Средства личной гигиены : зубные щетки, щетки для волос, кисточки для ресниц или ногтей, бритвенные помазки, щетки для личной гигиены, маникюрные и педикюрные инструменты и другие подобные товары
- Косметическая продукция и моющие средства
- Товары, нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем
Отмечается, что возврат или обмен этих товаров невозможен без защитной упаковки, препятствующей свободному доступу к ним. Предварительный перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату, утратит силу после вступления в силу нового документа.
Напомним, что украинских предпринимателей лишили возможности компенсировать потери, объявив о повышении налогов задним числом.
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