Правительство обновило правила льготного проезда в общественном транспорте: что изменится

Соответствующие изменения теперь еще должна одобрить Верховная Рада.

Кабинет министров одобрил изменения в некоторые законы относительно льгот по оплате проезда в общественном транспорте.

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Соответствующее решение было принято на заседании 9 июня.

Согласно пояснительной записке, проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о льготах по оплате проезда и некоторых других льготах" предусматривает, что такие льготы предоставляются на основании соответствующих решений органов местного самоуправления и выплачиваются в форме денежной компенсации в порядке и размерах, определенных такими органами. В документе отмечается, что льготные категории граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте без наличия соответствующего удостоверения или справки.

"Это будет способствовать адресности предоставления льгот, исходя из возможностей местных бюджетов", — говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее в Министерстве соцполитики заявили, что планируют выплачивать средства льготникам или зачислять бесплатные поездки на карточку. Это должно помочь всем участникам перевозок, убеждены в министерстве. Ведь перевозчики сразу будут получать деньги за льготников, а пассажирам больше не придется доказывать свое право не бесплатный проезд.

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