Правительство обновило правила отсрочки от мобилизации для лиц, которые заботятся о больных: что изменилось

Кабмин изменил правила предоставления отсрочки от мобилизации для лиц, ухаживающих за родственниками. Теперь процесс предоставления отсрочки будет регулироваться новыми критериями и требованиями.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ со ссылкой на постановление от 16 августа 2024 г. № 930.

Теперь военнообязанные, которые ухаживают за больным отцом или матерью супругов, должны указывать в заявлении об отсутствии других трудоспособных членов семьи, способных ухаживать.

Если уход осуществляется за собственной больной женой (супругом), ребенком или своими родителями, информация о других трудоспособных членах семьи в заявлении не требуется.

Для ухода за родственниками третьей степени родства с инвалидностью I или II группы также следует указывать информацию об отсутствии членов семьи первой и второй степени. ТЦК при принятии решения об отсрочке проверяет учет, родственные связи и регистрацию лиц.

Напомним, комитет ВР по нацбезопасности рассмотрит законопроект о запрете мобилизации второго сына или дочери матери, если он является братом/сестрой погибшего, но от другого отца.

Кроме того, право на отсрочку от мобилизации имеют все военнообязанные при соответствующих законодательных основаниях. Согласно вступившему в силу 18 мая новому закону, отсрочка предоставляется на срок до трех месяцев и требует периодического продления. Военнообязанным нужно подавать документы для продления отсрочки каждые несколько месяцев. Лица с инвалидностью I, II, III группы не подлежат мобилизации, но должны проходить военный учет и могут добровольно служить по контракту.

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