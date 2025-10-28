В Украине официально начался отопительный сезон: кто уже получил тепло

Отопление / © Credits

Украина официально начала отопительный сезон, несмотря на системные атаки России на энергетическую и тепловую инфраструктуру.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Уже более 55% объектов социальной сферы — детские сады, больницы, школы — подключены к теплу. В 13 регионах тепло частично подается и в жилые дома. Остальные области — постепенно продолжат подключение с учетом погодных условий. Решение о старте принимаются органами местного самоуправления с учетом температурного режима», — отметила Свириденко.

К работе готовы более 17,5 тысячи котельных и 17 тысяч километров теплосетей. Правительство активно занималось подготовкой, проведя значительные ремонтные работы: заменены более 340 км тепловых сетей и сформированы необходимые запасы топлива, включая уголь, паллеты, жидкое топливо и дрова.

Юлия Свириденко подчеркнула, что приоритетом правительства является обеспечение непрерывного доступа граждан к базовым услугам: «Делаем все для того, чтобы в домах украинцев было тепло и светло».

Напомним, 29 октября Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде. В вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы — погодные условия, рациональное использование топлива, обеспечение санитарных температурных параметров в домах и снижение нагрузки на электросеть.

Ранее мы писали о том, что депутат Киевсовета Андрей Витренко сообщил, что ответственные лица заверили городские власти, несмотря на сложную ситуацию и изменение стратегии обстрелов отопления в столице будет включено по графику.