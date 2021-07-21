Правительство должно остановить проект по оптимизации вузов, — Игорь Палица

В октябре Министерство образования планирует подписать соглашение с Всемирным банком о предоставлении 200 млн долл. кредита на реализацию проекта по оптимизации сети высших учебных заведений в Украине.

В результате в стране останется половина вузов. Такие действия нанесут непоправимый ущерб образовательному и научному потенциалу украинского государства, поэтому необходимо приостановить переговоры между МОН и ВБ.

Об этом заявил лидер партии "ЗА БУДУЩЕЕ", народный депутат Игорь Палица.

В результате выполнения указаний Всемирного банка могут остаться без работы более 40 тыс. преподавателей, научно-педагогических и научных работников. Они будут вынуждены устраиваться не по специальности или вообще ехать работать за границу.

"Оптимизация ВЗО также нарушит право на получение высшего образования почти 400 тысяч студентов. В первую очередь пострадают жители малых городов и сел, ведь не каждая семья, которая живет от зарплаты до зарплаты, сможет отправить ребенка учиться в другой город, - отметил лидер партии" ЗА БУДУЩЕЕ "Игорь Палица. — Кроме того, нет никаких гарантий, что дети, которые 1 сентября прямиком на обучение, смогут его продолжить. Ведь никто не уверен, что, например, в "укрупненном" университете найдутся места для студентов "оптимизированных" вузов. Детям, что учились на бюджете, могут предложить контракт".

Игорь Палица также считает, что проект МОН по оптимизации вузов имеет значительные коррупционные риски. В украинских реалиях речь может идти не о закрытии неэффективных вузов, а о завладении чиновниками ценной землей и помещениями. Кроме того, вполне возможно, что на ректоров оказываться коррупционное давление.

Партия "ЗА БУДУЩЕЕ" считает, что правительство должно приостановить переговоры между Минобразования и Всемирным банком о предоставлении кредита на оптимизацию ВЗО. Сразу после начала работы 6-й сессии парламента одноименная депутатская группа будет настаивать на отчете министра образования Шкарлета перед Верховной Радой по этому вопросу.

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