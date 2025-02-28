Правительство отменило систему "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы

Теперь водители, следующие за медицинскими и гуманитарными грузами, должны иметь другие основания для пересечения границы.

Кабинет министров прекратил работу системы "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

В ведомстве напомнили, что правительство 25 февраля одобрило изменения в постановление № 57, касающиеся выезда за границу водителей, следующих за гуманитарными и медицинскими грузами. Согласно этим изменениям, выезд таких водителей возможен по общим основаниям, а не по регистрации в системе "Шлях".

"Поэтому водители, следующие по медицинским и гуманитарным грузам, должны иметь другие, предусмотренные постановлением № 57, основания для пересечения границы, поскольку Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации не будут вносить водителей в систему "Шлях", — объяснили в Минразвития.

Кроме того, правительство поручило Минсоцполитике вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанных мужчин.

Напомним, что Кабмин изменил правила пересечения границы для перевозчиков медицинских грузов и гуманитарной помощи.

Кроме того, Минкульт предложил изменить законодательство, чтобы прекратить незаконное использование разрешений на выезд художников за границу. С 3 марта художники не смогут уехать за границу.

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