ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
828
Время на прочтение
2 мин

Правительство отменит 100% бронирование для энергетики и ОПК — изменения в правилах

Правительство создало Координационный центр по бронированию и снизило предельный объем брони для энергетики и оборонки до 95%.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кабмин финализовал изменения в систему бронирования военнообязанных

Кабмин финализовал изменения в систему бронирования военнообязанных / © ТСН

Новый предельный объем касается военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.

Об этом сообщили в Минэкономики.

В министерстве отмечают: работники, непосредственно обеспечивающие производство, выполнение оборонных контрактов, ремонты и аварийное восстановление, должны быть забронированы полностью. Кого бронировать в пределах лимита, будет определять руководитель предприятия, поэтому сокращение должно касаться, прежде всего, вспомогательного и обслуживающего персонала.

К квоте также будут учитываться работники, имеющие отсрочку по другим основаниям, в частности многодетных родителей и опекунов.

«Кроме того, правительство создало Координационный центр по организации бронирования. Оно будет согласовывать увеличение объемов бронирования свыше 50%, согласовывать критерии критичности и давать рекомендации по предоставлению или отмене предприятиям критического статуса. Окончательные решения по статусу остаются за уполномоченными госорганами», — говорится в сообщении.

Министерства и ОВА должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии критичности в течение 10 дней после вступления изменений в силу. Это не означает автоматического пересмотра статуса всех предприятий: если соответствующие критерии не изменятся, ранее предоставленный статус сохранится.

Ранее премьер Сергей Корецкий сообщил, что в Украине может быть отменено право предприятий бронировать 100% работников от мобилизации. Из-за массовых злоупотреблений и «раздуваний» штата Кабинет министров готовит новые критерии критичности бизнеса.

Что известно о новых правилах бронирования в Украине

Правительство готовит очередные изменения в правила бронирования работников предприятий. В частности, планируется усилить контроль за предоставлением статуса критически важных предприятий и пересмотреть подходы к определению квот на бронирование. В частности, правительство отказалось от одного из положений, которое могло повлиять на расчет квот для предприятий.

Речь идет о норме, по которой при определении количества работников, которых можно забронировать, не должны были учитывать мужчины, которые уже получили отсрочку от мобилизации.

В Украине расширили список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Теперь такое право имеют также члены Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и работники его секретариата.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie