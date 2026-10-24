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- Украина
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Правительство отменит 100% бронирование для энергетики и ОПК — изменения в правилах
Правительство создало Координационный центр по бронированию и снизило предельный объем брони для энергетики и оборонки до 95%.
Новый предельный объем касается военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.
Об этом сообщили в Минэкономики.
В министерстве отмечают: работники, непосредственно обеспечивающие производство, выполнение оборонных контрактов, ремонты и аварийное восстановление, должны быть забронированы полностью. Кого бронировать в пределах лимита, будет определять руководитель предприятия, поэтому сокращение должно касаться, прежде всего, вспомогательного и обслуживающего персонала.
К квоте также будут учитываться работники, имеющие отсрочку по другим основаниям, в частности многодетных родителей и опекунов.
«Кроме того, правительство создало Координационный центр по организации бронирования. Оно будет согласовывать увеличение объемов бронирования свыше 50%, согласовывать критерии критичности и давать рекомендации по предоставлению или отмене предприятиям критического статуса. Окончательные решения по статусу остаются за уполномоченными госорганами», — говорится в сообщении.
Министерства и ОВА должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии критичности в течение 10 дней после вступления изменений в силу. Это не означает автоматического пересмотра статуса всех предприятий: если соответствующие критерии не изменятся, ранее предоставленный статус сохранится.
Ранее премьер Сергей Корецкий сообщил, что в Украине может быть отменено право предприятий бронировать 100% работников от мобилизации. Из-за массовых злоупотреблений и «раздуваний» штата Кабинет министров готовит новые критерии критичности бизнеса.
Что известно о новых правилах бронирования в Украине
Правительство готовит очередные изменения в правила бронирования работников предприятий. В частности, планируется усилить контроль за предоставлением статуса критически важных предприятий и пересмотреть подходы к определению квот на бронирование. В частности, правительство отказалось от одного из положений, которое могло повлиять на расчет квот для предприятий.
Речь идет о норме, по которой при определении количества работников, которых можно забронировать, не должны были учитывать мужчины, которые уже получили отсрочку от мобилизации.
В Украине расширили список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Теперь такое право имеют также члены Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и работники его секретариата.