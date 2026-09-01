Правительство переходит в режим жесткой экономии: Корецкий объяснил, что будет с пенсиями и зарплатами

Сергей Корецкий / © Getty Images

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Кабинет министров усиливает экономию бюджетных средств из-за роста расходов на оборону. В то же время, в ближайший месяц правительство планирует провести детальный аудит потребностей Министерства обороны.

Об этом премьер-министр Сергей Корецкий заявил во время выступления в Верховной Раде.

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По его словам, экономить планируют, прежде всего, на бюджетных расходах, которые напрямую не связаны с обороной.

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Правительство уже провело аудит расходов и нашло дополнительные ресурсы для армии.

"По результатам аудита уже нашли 70 миллиардов гривен экономии, которые пойдут на нужды армии", - заявил Корецкий.

В то же время, премьер заверил, что сокращение других расходов не должно повлиять на основные социальные выплаты.

«С пенсиями и зарплатами проблем не будет», — подчеркнул он.

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Минобороны ждет отдельный аудит

Следующим шагом правительства станет подробная проверка потребностей Министерства обороны. По словам Корецкого, в течение ближайшего месяца Кабмин должен проанализировать расходы и определить, как эффективно использовать имеющиеся средства.

"Мы будем анализировать, изучать каждую гривну, но война существенно меняется, война существенно дорожает - это реальность, и мы должны реагировать на эти вызовы", - заявил премьер.

Такой же подход правительство планирует применить и при подготовке государственного бюджета на 2027 год.

Корецкий также призвал народных депутатов присоединиться к работе над бюджетом и поддержать решения, позволяющие не только сократить лишние расходы, но и найти дополнительные ресурсы для обороны.

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Ранее сообщалось, что дефицит бюджета на армию составляет $27 млрд. Минобороны использовало средства, которые были заложены в бюджет до конца этого года.

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