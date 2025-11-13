Правительство

По информации народного депутата Украины Ярослава Железняка, есть подтверждение, что правительство перерабатывало первый документ по санкциям против бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом нардеп сообщил в Телеграмм-канале Железный нардеп.

По его словам, эти предложения внес Офис Президента.

«Это надо уметь, даже на этом этапе об***ться», — подытожил нардеп.

Напомним, что в ответ на события 12 ноября Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению персональных санкций против Миндича и другого фигуранта дела — Цукермана.

Ранее сообщалось, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о раскрытии масштабной коррупционной схемы в государственном предприятии «Энергоатом», разоблаченной в ходе операции «Мидас».

По данным детективов, руководителем преступной организации был фигурант, известный под псевдонимом «Карлсон», координировавший влияние на должностных лиц. Речь идет о Миндиче, по месту жительства которого в тот же день, 10 ноября, прошли обыски.

Однако сам Миндич к тому времени уже бежал за границу. Ситуация вызвала вопрос, но Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) провела проверку и заявила, что бизнесмен законно пересек границу, имея все необходимые документы, поскольку на тот момент не действовали никакие ограничения или запреты на его выезд.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко пояснил, что основанием для выезда Миндича стало наличие у него троих несовершеннолетних детей.