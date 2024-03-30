Правительство поддержало постановление о заключении брака в "Дии" — Федоров

В приложении "Дия" заработает услуга по женитьбе онлайн – через видеосвязь. Правительство поддержало соответствующее постановление.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Украинцы смогут жениться просто в приложении. Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии. Женить пару по видеосвязи будет работник ДРАЦСа, а документы они будут удостоверять "Дия.Подписью", — рассказал министр.

Он добавил, что это будет прорыв в сфере государственных услуг, потому что такого нет нигде в мире.

"Быстро, как в Лас-Вегасе, удобно и просто, как все остальное в Дия", — подчеркнул Федоров.

Напомним, "Деей" можно будет пользоваться как цифровым кошельком в ЕС.

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