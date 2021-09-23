Правительство поддержало законопроект о платных дорогах: кого будут касаться новые правила

Теперь одобрить этот документ должны народные депутаты.
Правительство поддержало проект закона о платных дорогах.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 23 сентября.
После утверждения новые правила будут касаться грузовиков, вес которых составляет 12 тонн и более. Они должны будут оплатить проезд по дороге общего пользования от одной до трех гривен.
Все вырученные средства пойдут на финансирование строительства, реконструкции и содержания украинских дорог. Каждый год 1 июля государственные органы будут просматривать перечень дорог, которые будут платными.
Напомним, ранее сообщалось, что первые платные дороги в Украине могут появиться в 2024 году. По прогнозам, на подготовку документов и строительство первой трассы понадобится минимум три-четыре года.