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Правительство повышает безопасность в школах: планируют создать систему предотвращения нападения на учебные заведения

Правительство повышает безопасность в школах: планируют создать систему предотвращения нападения на учебные заведения

pixabay.com

Украина присоединилась к Декларации о безопасности школ в ноябре 2019 года.

Правительство утвердило план мероприятий по реализации Декларации о безопасности школ.   Документ предусматривает меры, направленные на создание системы предотвращения нападения на учебные заведения, обеспечение непрерывности обучения, обеспечение системности подходов к защите образования в условиях вооруженного конфликта.

Об этом в среду, 4 августа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания Кабинета министров.

"Министерство образования совместно с Министерством здравоохранения прорабатывают варианты по работе учебных заведений в условиях возможного усиления карантина из-за распространения штамма" Дельта ", — отметил он.

Напомним:

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