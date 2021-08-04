Правительство повышает безопасность в школах: планируют создать систему предотвращения нападения на учебные заведения

Правительство повышает безопасность в школах: планируют создать систему предотвращения нападения на учебные заведения

Украина присоединилась к Декларации о безопасности школ в ноябре 2019 года.

Правительство утвердило план мероприятий по реализации Декларации о безопасности школ. Документ предусматривает меры, направленные на создание системы предотвращения нападения на учебные заведения, обеспечение непрерывности обучения, обеспечение системности подходов к защите образования в условиях вооруженного конфликта.

Об этом в среду, 4 августа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания Кабинета министров.

"Министерство образования совместно с Министерством здравоохранения прорабатывают варианты по работе учебных заведений в условиях возможного усиления карантина из-за распространения штамма" Дельта ", — отметил он.

Напомним:

В Украине для школьников 1-4 классов изменят систему оценивания.

Также министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что пока не видит необходимости в возвращении дистанционного образования с начала нового учебного года.

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