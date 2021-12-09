Правительство предлагает штрафовать за отрицание агрессии РФ и оккупации Крыма и Донбасса

Документы будут направлены в Верховную Раду.

Правительство предлагает штрафовать за публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины, публичное отрицание временной оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО), Крыму и Севастополе.

Об этом стало известно из заседания Кабмина 9 декабря.

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За публичное отрицание будут налагать штрафы в размере от 17 до 34 тысяч гривен, за повторное отрицание – от 34 до 51 тысячи гривен. Штрафы будут касаться национальных и иностранных публичных деятелей, лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, политически значимых лиц.

Согласно проекту закона, "под публичным отрицанием вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, временной оккупации Российской территорий Украины следует понимать хотя бы одно открытое обращение к более чем одному лицу, в котором выражается любое письменное указание и/или графическое изображение временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях в пределах государственной границы иностранного государства или как отдельного территориального субъекта за пределами государственной границы Украины.

Как поясняется в документе, штрафы будут налагаться, если такие выражения, в основном, были опубликованы в прессе, передаче по радио, телевидению или с помощью других средств массовой информации, распространения в Интернете или с использованием других средств телекоммуникационной связи, сообщения в публичных выступлениях, демонстрации в общественных местах плакатов, лозунгов, других произведений, а также распространение листовок или других печатных материалов.

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Под публичным возражением следует понимать хотя бы одно "открытое обращение к более чем одному лицу, в котором выражается любое письменное отрицание действий Российской Федерации и его должностных лиц, в том числе в сфере внешних сношений, по приданию юридической силы нормативно-правовым актам и документам, выданным органами власти Российской Федерации, по временно оккупированной территории после 20 февраля 2014 года".

Напомним, украинская разведка заявила, что Кремль готовит нападение на Украину на начало 2022-го года. О подготовке нового вторжения сообщают и международные партнеры и иностранные СМИ. Немецкая газета Bild опубликовала три фазы возможной войны Украины с Россией и карту предполагаемого нападения РФ.

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