Правительство предполагает проведение целевой мобилизации в Украине

Для ликвидации последствий войны на территории Украины Кабинет Министров предусматривает проведение целевой мобилизации. Что это такое – в материале ТСН.ua

Раньше задачей целевой мобилизации было ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Теперь правительство расширило перечень задач мобилизации в восстановительный период, дополнило "Положение о единой государственной системе гражданской защиты" пунктом, предусматривающим проведение целевой мобилизации в условиях войны.

С помощью целевой мобилизации украинцев будут привлекать к ликвидации последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, потерпевших от войны. Кроме того, задачи по восстановлению Украины после войны предусматривают:

меры по восстановлению критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения;

определение населенных пунктов и районов, где необходимо провести гуманитарное разминирование;

маркировку опасных участков; разминирование территорий;

привлечения международной помощи при ликвидации последствий военных действий.

Правительство предусматривает возможность привлекать работников и волонтеров без профессионального образования для предоставления соцуслуг во время чрезвычайного или военного положения, заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Введено привлечение волонтеров к выявлению лиц или семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, определен перечень социальных услуг, которые могут предоставляться экстренно, и внедрены такие услуги по упрощенной процедуре. Также Кабмином определены условия назначения компенсации тем людям, которые предоставляют соцуслуги на непрофессиональной и профессиональной основе, в случае введения чрезвычайного или военного положения.

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