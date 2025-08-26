Правительство прекратит финансирование некоторых школ: в МОН назвали причины

Школа / © ONET

С 1 сентября 2025 года правительство прекратит финансировать за государственный счет школы , где учится менее 45 учеников. Такое решение Министерство образования и науки объясняет высокой стоимостью обучения одного учащегося в малокомплектных заведениях.

Об этом пишет hromadske.

По данным МОН, содержание одного ученика в сельской школе стоит государству в среднем 30,4 тыс. грн. в год, тогда как в городе эта сумма составляет 24,4 тыс. грн. В некоторых селах стоимость может превышать 51 тыс. грн, что связано с необходимостью содержать большое количество учителей при малом количестве учащихся.

Новая политика не касается начальных школ. Минобразования отметили, что с 1 сентября 2026 года финансирование будет прекращено для школ, где менее 60 учеников. Решения о дальнейшей судьбе таких учреждений — ликвидации, реорганизации или перепрофилировании — будут приниматься местными органами власти. Они могут либо довозить детей в другие, более крупные школы, либо финансировать малокомплектные учреждения за счет местного бюджета.

Качество образования и школьные автобусы

Министерство образования и науки подчеркивает, что подобный шаг должен улучшить качество образования. Согласно исследованию PISA-2022, учащиеся из сел отстают от городских сверстников на 4,5 года. Аналогичную тенденцию показывают и результаты НМТ.

Для обеспечения подвоза учеников правительство последние два года выделяло по 1 млрд грн на закупку автобусов. В 2025 году на эти нужды запланировано 1,6 млрд. грн., а также дополнительные 273 млн. грн.

Что будет с учителями

Трудоустройство учителей из малокомплектных школ, которые будут закрыты, также ответственность местных общин. Их могут перевести на работу в более крупные опорные школы, обеспечив подвоз.

Напомним, с 1 сентября учащиеся в Украине начнут обучение в разных форматах — очном, смешанном или дистанционном. В Министерстве образования и науки отметили, что в течение года формат получения образования также могут менять.

В Украине планируется значительно расширить программу бесплатного горячего питания для школьников. Как заявила Елена Зеленская, реформа школьного питания – это не только обновленные столовые и современные пищеблоки, но и ощущение стабильности и заботы для детей в военное время.

Также в случае обострения эпидемической ситуации школы в Украине будут иметь право не допустить учащихся без обязательных прививок к занятиям в классе. Такие действия предусмотрены законами "Об образовании" и "О защите населения от инфекционных болезней".