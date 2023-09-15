Правительство приняло проект бюджета-2024: что будет с ценами, зарплатами, пенсиями

Проект бюджета на 2024 год предусматривает собственные доходы общего фонда бюджета в 1 трлн. 560 млрд. грн. и расходы общего фонда в 3 трлн. 108 млрд. гривен.

Правительство приняло проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1,56 триллиона гривен и расходами общего фонда в 3,108 триллиона.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Документ должен быть зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября, отметил нардеп Ярослав Железняк от партии "Голос".

Текст законопроекта в общем доступе пока отсутствует, однако уже известны основные параметры главной сметы страны 2024 года.

ВВП Украины в 2024 году

ВВП страны на следующий год должен увеличиться на 5%. Это не позволит приблизиться к уровню, который был в 2021 году, к началу полномасштабной войны.

Инфляция ожидается на уровне 10,8%.

Основная тема проекта госбюджета-2024 установлена: оборона и безопасность Украины. На нее направят более половины всех ресурсов бюджета – 1 триллион 685 млрд грн. Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в 2023 году.

"Сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же, как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших сил безопасности и обороны", – отметил Шмигаль.

Так, доходы бюджета предусмотрены в размере 1,746 трлн. грн., а расходы – аж 3,308 трлн. грн. То есть, дефицит составляет 1,531 трлн грн. Более половины расходов будет направлено на оборону страны.

Повысят зарплаты и часть пенсий

Зарплаты граждан увеличатся. Средняя зарплата в 2024 году составит 21 852 грн.

В самом бюджете заложено повышение минимальной зарплаты. В 2024 году она будет повышена в январе с 6700 до 7100 грн и в июле – до 8000 грн.

Прожиточный минимум

Будут просматривать прожиточный минимум. К нему привязаны алименты, пенсии, ряд выплат, субсидии и т.д. Например, минимальная пенсия увеличится в 2024 году с 2093 до 2361 грн.

Гарантированная выплата для пенсионеров в Украине, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летия, будет пересмотрена. По закону в 2023 году они должны получать не менее 2680 гривен.

Однако в Украине от размера социальных стандартов зависят и налоги для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Так, в результате повышения минимальной зарплаты единый социальный взнос изменится следующим образом:

1562 грн – с января по июль 2024-го;

1760 грн – с июля 2024-го по январь 2025-го.

Социальная сфера

Расходы бюджета на нее составят 469 млрд гривен, что на 25 млрд больше, чем в 2023 году.

Медицина и образование

На сектор образования предлагают выделить 179 млрд. гривен (плюс 23 млрд. к текущему году), а на медицину – 202 млрд. грн., что на 24 млрд. превышает расходы 2023 года.

Поддержка ветеранов

Расходы по этой программе увеличены вдвое — с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.

Восстановление экономики

"Никакого повышения налогов не предусматривается. Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов – работа, поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя", – заявил Шмигаль.

Напомним, Конституционный суд ранее принял важное решение, согласно которому пенсии украинцам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, должны выплачиваться в объеме, предусмотренном специальным законом, а не в зависимости от наличия денег у государства, как это зафиксировали в Бюджетном кодексе.

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