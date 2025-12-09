Правительство приняло решение для улучшения ситуации с обеспечением людей светом: кого не будут отключать

Премьер-министр Юлия Свириденко.. Украина усиливает энергоэкономию

Постоянные российские атаки по энергетической инфраструктуре привели к повреждениям объектов генерации, сетей и систем передачи, что затруднило ситуацию в энергосистеме Украины. В ответ правительство утвердило ряд решений, направленных на стабилизацию электроснабжения и приоритетное обеспечение светом населения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кто останется со светом

По словам Свириденко, в списках критической инфраструктуры останутся только те объекты, которые необходимы для жизнеобеспечения. Выключения не коснутся:

больниц;

школ;

предприятий оборонно-промышленного комплекса;

объектов жизнеобеспечения регионов

Другие учреждения, не имеющие критического значения, будут исключены из списков, чтобы направить больше электроэнергии бытовым потребителям. ОВА обязаны обновить эти перечни в течение двух дней. Контроль будут осуществляться Минэнерго и Государственной инспекцией энергетического надзора.

Освещение городов будут ограничивать

Местным властям поручено сократить потребление электроэнергии в городах. Под запрет на период энергетического кризиса попадает:

декоративная подсветка зданий;

праздничные гирлянды;

подсвеченная реклама и витрины в городах.

В то же время освещение улиц и трасс с повышенной аварийностью останется без изменений. Список таких участков будут определять МВД совместно с Нацполицией. Также ограничения не будут применяться к электроэнергии, производимой потребителями на собственных установках.

Запуск всех генераторов и когенерационных установок

Правительство поручило максимально задействовать распределенную генерацию: газопоршневые, газотурбинные, дизельные, бензиновые и другие когенерационные установки должны полностью работать. Все препятствия в передаче электроэнергии в сети должны быть оперативно устранены.

Импорт электроэнергии для стабилизации системы

Кабинет Министров предоставил разрешение государственным компаниям и предприятиям с государственной долей более 50% импортировать электроэнергию. Это поможет снизить нагрузку на украинскую энергосистему в пиковые часы. Импорт будет осуществляться по согласованию с Укрэнерго.

Напомним, ранее эксперт ответил, сократят ли графики отключений света в Украине, а также будут ли украинцы со светом на Рождество. По его словам, на праздник отключений света не прогнозируют.