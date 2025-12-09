- Дата публикации
Правительство приняло решение для улучшения ситуации с обеспечением людей светом: кого не будут отключать
Из-за ударов по энергосистеме правительство пересмотрело списки критических объектов. Больницы, школы и оборонные предприятия останутся со светом, а часть потребителей будет исключена из перечня. Высвободившуюся электроэнергию направят населению.
Постоянные российские атаки по энергетической инфраструктуре привели к повреждениям объектов генерации, сетей и систем передачи, что затруднило ситуацию в энергосистеме Украины. В ответ правительство утвердило ряд решений, направленных на стабилизацию электроснабжения и приоритетное обеспечение светом населения.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кто останется со светом
По словам Свириденко, в списках критической инфраструктуры останутся только те объекты, которые необходимы для жизнеобеспечения. Выключения не коснутся:
больниц;
школ;
предприятий оборонно-промышленного комплекса;
объектов жизнеобеспечения регионов
Другие учреждения, не имеющие критического значения, будут исключены из списков, чтобы направить больше электроэнергии бытовым потребителям. ОВА обязаны обновить эти перечни в течение двух дней. Контроль будут осуществляться Минэнерго и Государственной инспекцией энергетического надзора.
Освещение городов будут ограничивать
Местным властям поручено сократить потребление электроэнергии в городах. Под запрет на период энергетического кризиса попадает:
декоративная подсветка зданий;
праздничные гирлянды;
подсвеченная реклама и витрины в городах.
В то же время освещение улиц и трасс с повышенной аварийностью останется без изменений. Список таких участков будут определять МВД совместно с Нацполицией. Также ограничения не будут применяться к электроэнергии, производимой потребителями на собственных установках.
Запуск всех генераторов и когенерационных установок
Правительство поручило максимально задействовать распределенную генерацию: газопоршневые, газотурбинные, дизельные, бензиновые и другие когенерационные установки должны полностью работать. Все препятствия в передаче электроэнергии в сети должны быть оперативно устранены.
Импорт электроэнергии для стабилизации системы
Кабинет Министров предоставил разрешение государственным компаниям и предприятиям с государственной долей более 50% импортировать электроэнергию. Это поможет снизить нагрузку на украинскую энергосистему в пиковые часы. Импорт будет осуществляться по согласованию с Укрэнерго.
Напомним, ранее эксперт ответил, сократят ли графики отключений света в Украине, а также будут ли украинцы со светом на Рождество. По его словам, на праздник отключений света не прогнозируют.