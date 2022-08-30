Правительство приняло решение, по которому больше ВПЛ смогут получить убежище: детали

Правительство внесло изменения в порядок компенсации затрат на временное размещение ВПЛ.

Об этом говорится на сайте правительственного портала.

"Хочу поблагодарить Общество Красного Креста Украины, которые по договоренности с нашим правительством, планируют финансировать полный объем расходов на компенсацию за размещение ВПЛ. Это позволит сэкономить существенные суммы в госбюджете (с марта по июль ВЧХУ выплатило уже более 110 млн грн). Кроме того, ведутся переговоры о повышении размера компенсации на отопительный период в два раза — около 900 грн/месяц на одного человека", — сказала вчера премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

В частности, в рамках программы "Прихисток", которая действует, чтобы обеспечить жильем вынужденных переселенцев и помочь тем украинцам, которые бесплатно их приютили, вносятся следующие изменения:

предоставить убежище для ВПЛ может любой гражданин без возрастных ограничений;

расширен перечень лиц, которые смогут получить компенсацию;

внедряется информационно-аналитическая система, которая значительно ускорит финансирование и проработку заявлений на получение компенсации.

Напомним, внутренне перемещенные лица, не получившие помощь, смогут повторно подать заявку в рассрочку.

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