Правительство приняло решение, по которому больше ВПЛ смогут получить убежище: детали

Теперь больше украинских внутренне перемещенных лиц смогут получить убежище.
Правительство внесло изменения в порядок компенсации затрат на временное размещение ВПЛ.
Об этом говорится на сайте правительственного портала.
"Хочу поблагодарить Общество Красного Креста Украины, которые по договоренности с нашим правительством, планируют финансировать полный объем расходов на компенсацию за размещение ВПЛ. Это позволит сэкономить существенные суммы в госбюджете (с марта по июль ВЧХУ выплатило уже более 110 млн грн). Кроме того, ведутся переговоры о повышении размера компенсации на отопительный период в два раза — около 900 грн/месяц на одного человека", — сказала вчера премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
В частности, в рамках программы "Прихисток", которая действует, чтобы обеспечить жильем вынужденных переселенцев и помочь тем украинцам, которые бесплатно их приютили, вносятся следующие изменения:
- предоставить убежище для ВПЛ может любой гражданин без возрастных ограничений;
- расширен перечень лиц, которые смогут получить компенсацию;
- внедряется информационно-аналитическая система, которая значительно ускорит финансирование и проработку заявлений на получение компенсации.
Напомним, внутренне перемещенные лица, не получившие помощь, смогут повторно подать заявку в рассрочку.
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