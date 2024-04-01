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Правительство приняло важное решение для переселенцев: каких изменений ожидать ВПЛ

Правительство приняло важное решение для переселенцев: каких изменений ожидать ВПЛ

Война в Украине / Фото: Associated Press

Изменения направлены на усиление гарантий правовой и социальной защиты ВПЛ.

В Украине изменили правила для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, правительство урегулировало вопрос о недопущении выселения уязвимых категорий ВПЛ из жилья для временного проживания.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Отмечается, что изменения в постановление имеют целью предоставить отдельным категориям ВПЛ дополнительные гарантии по недопущению их принудительного выселения из жилья для временного проживания в период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены.

"Таким образом, на внутренних переселенцев, принадлежащих к уязвимым категориям граждан, не будет распространяться ограничение срока проживания, предусмотренное абзацем восьмым части 1 статьи 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Такие изменения направлены на усиление гарантий правовой и социальной защиты внутренне перемещенных лиц", — говорится в сообщении.

Напомним, в Германии украинских мужчин-беженцев могут лишить выплат.

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