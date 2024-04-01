Правительство приняло важное решение для переселенцев: каких изменений ожидать ВПЛ

Изменения направлены на усиление гарантий правовой и социальной защиты ВПЛ.
В Украине изменили правила для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, правительство урегулировало вопрос о недопущении выселения уязвимых категорий ВПЛ из жилья для временного проживания.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Отмечается, что изменения в постановление имеют целью предоставить отдельным категориям ВПЛ дополнительные гарантии по недопущению их принудительного выселения из жилья для временного проживания в период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены.
"Таким образом, на внутренних переселенцев, принадлежащих к уязвимым категориям граждан, не будет распространяться ограничение срока проживания, предусмотренное абзацем восьмым части 1 статьи 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Такие изменения направлены на усиление гарантий правовой и социальной защиты внутренне перемещенных лиц", — говорится в сообщении.
Напомним, в Германии украинских мужчин-беженцев могут лишить выплат.
Читайте ведущие новости: