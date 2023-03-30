Правительство признало недействительным распоряжение о передаче объектов Лавры представителям УПЦ МП – Ткаченко

Соответствующее распоряжение принималось еще при президентстве Виктора Януковича.

Кабинет министров во время заседания 30 марта признал недействительным распоряжение о передаче объектов Киево-Печерской лавры УПЦ Московского патриархата.

Об этом у себя в Telegram сообщил глава Министерства культуры Александр Ткаченко.

"Только что правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 года №519 "Вопрос передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений", — Ткаченко.

Министр добавил, что власти приняли ряд законных решений, после чего имущество Киево-Печерской Лавры перешло к государству, потому что именно государство владеет этими объектами.

Напомним, ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП к национальному заповеднику Киево-Печерская лавра.

Кроме того, мы ранее информировали, что митрополит УПЦ МП Павел пригрозил представителям СМИ физической силой. Произошло это во время общения с прессой возле Киево-Печерской лавры.

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