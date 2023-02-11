Правительство расширило категории женщин и мужчин среди чиновников, которые могут уехать за границу: что известно

Покинуть Украину можно только на основании документов о служебных командировках

Кабинет министров расширил категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут уехать за границу во время военного положения.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Согласно изменениям, женщина, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим ребенка/детей до 18 лет, может уехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения. Для выезда за границу ей нужно иметь:

паспортный документ для выезда за границу,

свидетельство о рождении ребенка,

а также документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

Для мужчины, который является одиноким отцом, одиноким усыновителем или опекуном, попечителем, приемным отцом или отцом-воспитателем, при условии, что он не состоит в браке и самостоятельно воспитывает и удерживает ребенка без участия матери, нужно иметь те же документы и еще показать пограничникам документы, подтверждающие статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка самостоятельно.

Запрет на выезд чиновников за границу

Кабинет Министров 27 января принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Оставить Украину можно только на основании документов о служебных командировках. Постановление также касается женщин-госслужащих.

В ГНСУ уточнили, что чиновники могут выезжать за границу к своим несовершеннолетним детям в случае, если они являются родителями-одиночками, а также в случае смерти членов семьи за границей.

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