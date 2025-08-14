Правительство разрешило бронировать 100% работников: кого касаются новые изменения

Бронирование. / © ТСН.ua

Реклама

Кабмин принял изменения в порядок бронирования военнообязанных. Теперь можно бронировать до 100% военнообязанных работников критически важных предприятий на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что список таких территорий ведет Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Реклама

Изменение лимита бронирования будет осуществляться через портал "Действие" государственным органом, признавшим предприятие критически важным на основании обращения областных военных администраций по месту фактической деятельности предприятия.

Введенные изменения, заявляют в Минэкономики, будут способствовать функционированию прифронтовых предприятий и обеспечат сохранение рабочих мест.

Между тем, порядок бронирования остается неизменным. Предприятие должно быть включено в перечень критически важных по представлению уполномоченного органа; заявления и сообщения подаются исключительно в электронном виде через портал "Действие", а списки для бронирования формирует и подает само предприятие.

Напомним, ранее в Раде предлагали бронировать тех, кто не состоит на учете в ТЦК или находится в розыске. Законопроект №13335 предусматривает, что мужчины, не стоящие на военном учете в ТЦК, имеющие ненадлежащим образом оформленные военно-учетные документы или находящиеся в розыске, можно будет брать на работу и предоставлять им бронирование на критически важных предприятиях. В частности, в области оборонно-промышленного комплекса.

Реклама

Адвокат Роман Кичко пояснил, что пока невозможно четко сказать, как именно будет происходить бронирование для тех, кто находится в розыске или не имеет надлежащих документов. Поэтому Кабмин должен разработать и утвердить соответствующий механизм реализации этих изменений.