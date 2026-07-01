Правительство разрешило продажу украинского оружия за границу: Федоров объяснил, что изменится

Михаил Федоров / © ТСН

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Украинское правительство утвердило первые четкие правила для продажи оружия и технологий странам-партнерам. Новые правила были созданы по поручению президента. Они помогут украинским заводам находить инвестиции и выпускать больше оружия, но главным приоритетом будет оставаться обеспечение украинской армии.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По словам Министра, это решение впервые создает четкие условия для государства, производителей и иностранных партнеров. Новые правила будут действовать для технологий и оружия стоимостью более 15 миллионов гривен.

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«Украинский defense tech уже доказал свою эффективность на поле боя. Наша задача создать условия, при которых украинские производители смогут масштабировать производство, открывать новые рынки и привлекать международные инвестиции, не теряя приоритета обеспечения Сил обороны», — отметил Федоров.

Согласно утвержденному алгоритму, покупать украинское оружие и работать напрямую с производителями смогут страны-партнеры Drone Deal, с которыми подписаны межправительственные соглашения. Список этих государств будет формировать МИД Украины. А Министерство обороны будет определять список критических товаров, запрещенных к вывозу. Заявки от производителей обещают рассматривать в прозрачном порядке сроком до 30 дней.

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Министр заверил, что украинские разработки останутся под защитой государства. Права на них никому не отдадут, а перепродать оружие другим странам можно будет только с письменного разрешения Украины. Кроме того, если зарубежные партнеры будут продавать технику, созданную по нашим технологиям, то 20% ее стоимости будет идти в украинский бюджет. В то же время, ключевым приоритетом правительства остается полное обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины.

Экспорт разрешат только тогда, когда потребности украинской армии будут гарантированно закрыты. Если государство требует определенной техники или оружия, в разрешении на экспорт могут отказать. Однако компании смогут отправлять продукцию за границу, если докажут способность одновременно выполнять и государственный, и международный заказ.

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«Открытие экспорта — это еще один шаг к развитию украинской оборонной промышленности и укреплению экономики. Чем сильнее становятся украинские производители, тем больше современных технологий получают Силы обороны», — подытожил чиновник.

Напомним, советник министра обороны Украины, специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов (позывной «Флэш») заявил, что одним из реальных способов ускорить завершение войны является информационное влияние на население России через интернет.

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