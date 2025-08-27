Правительство разрешило выезд за границу некоторым чиновницам: детали от Свириденко

Кабинет министров Украины

Реклама

Дополнено новыми материалами

Кабинет министров Украины разрешил выезд за границу женщинам-депутатам местных советов, работающим на общественных началах.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Сегодня Правительство приняло решение, которое касается женщин-депутатов местных советов, работающих на общественных началах: теперь они смогут беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения», — говорится в заявлении премьера.

Реклама

Эти изменения касаются женщин-депутатов всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.

Свириденко напомнила, что ранее эта категория женщин не могла выехать за границу даже в законный отпуск, чтобы увидеть родных или привезти помощь для военных. Премьер отметила, что это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых женщин-депутатов складывать мандат. Новое решение правительства устраняет эти барьеры.

«Мы хотим, чтобы женщины-депутаты оставались активными и продолжали развивать свои громады», — написала глава правительства.

Напомним, 26 августа правительство обновило порядок пересечения госграницы, позволив мужчинам в возрасте с 18 до 22 лет выезжать из Украины во время военного положения.

Реклама

27 августа на «Урядовом портале» появилось постановление Кабмина о пересечении границы мужчинами в возрасте 18-22 года. Соответствующие изменения заработают 28 августа.