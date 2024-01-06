Правительство Шотландии отказывается от оплаты жилья для украинских беженцев: в чем причина

Там отметили, что бюджет правительства остается "чрезвычайно сложным" и нужно принимать "трудные решения".

В Шотландии правительство отказалось выделить 10 миллионов фунтов стерлингов на краткосрочное жилье для беженцев из Украины.

Об этом пишет Daily record.

В октябре 2023 года руководители местных властей направили правительству письмо, в котором потребовали возмещения расходов на схему "суперспонсора", заработавшую в марте 2022 года. Отмечается, что именно эта схема позволила украинским беженцам получить разрешение на въезд и временное жилье. По этой схеме в страну прибыли 17 463 человека, многие из них были размещены в отелях и на круизных лайнерах.

"Правительство в прошлом году выделило 10 млн фунтов стерлингов на покрытие "дополнительных" расходов, связанных с краткосрочным проживанием беженцев. В этом году финансирование не может продолжаться из-за проблем с бюджетом", — говорится в сообщении.

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Как заявила секретарь Кабинета министров социальной справедливости Ширли-Энн Сомервилль, бюджет правительства остается "чрезвычайно сложным" и нужно принимать "трудные решения".

"По этой причине, к сожалению, я не могу согласовать продолжение финансирования "приемлемых расходов" в 2023-2024 годах", – сказала она.

Добавим, в странах Европы на сегодняшний день находится более 4,1 миллиона украинских искателей убежища.

В то же время министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвад Бек заявил, что беженцы из Украины, получившие временное убежище в стране, по окончании войны должны вернуться домой. Он отметил, что украинцы "культурно ближе к нам, чем люди с Ближнего Востока", однако все равно живут иначе, чем датчане.

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