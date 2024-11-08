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Правительство согласовало назначение новых руководителей в двух областных администрациях

Правительство согласовало назначение новых руководителей в двух областных администрациях

Заседание Кабинета министров / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Новые руководители появились в Закарпатской и Волынской ОГА.

В пятницу, 8 ноября, Кабинет министров согласовал назначение новых руководителей Волынской и Закарпатской областных государственных администраций.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На заседании правительства главой Волынской областной государственной администрации назначен Иван Рудницкий.

С мая 2024 года Рудницкий возглавлял Управление СБУ Волынской области. Ранее он был главой СБУ в Закарпатской и Полтавской областях.

Руководителем Закарпатской областной государственной администрации назначен Мирослав Билецкий, который с сентября 2024 года был исполняющим обязанности председателя.

С февраля 2021 года Билецкий занимал должность первого заместителя главы Закарпатской ОГА.

Напомним, на том же заседании Кабинета министров 8 ноября принято решение об увольнении Александра Сергия с должности замминистра обороны.

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