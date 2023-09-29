Правительство создало Государственную службу по делам детей: что о ней известно

В пятницу, 22 сентября, Правительство приняло постановление о создании Государственной службы по делам детей.

Об этом говорится на правительственном портале.

Служба как центральный орган исполнительной власти будет реализовывать государственную политику в сфере защиты прав детей, социальной поддержки семей с детьми, развития семейных форм воспитания и усыновления.

"Сегодня в Украине более 7,5 млн детей, все страдают от влияния российской агрессии. Также более 65 тыс. детей в Украине являются сиротами или лишены родительской опеки. Независимо от того, где воспитываются дети — в родной или приемной семье, все они нуждаются в социальной поддержке", — говорится в сообщении.

Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что этот орган будет заниматься обеспечением прав каждого ребенка, в частности его права на жизнь в семье, и качественной работой учреждений и органов, ответственных за заботу о ребенке.

"Мы усиливаем координацию органов исполнительной власти, местного самоуправления, служб по делам детей с тем, чтобы каждый ребенок смог почувствовать родительскую любовь", — добавила Жолнович.

Ранее мы писали, что зимой россияне будут продолжать производить обстрелы энергоинфраструктуры, приграничья, Херсона, Запорожья, Кривого Рога, Краматорска, а также прибегать к имитации наступления.

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