Правительство создало Украинский ветеранский фонд: чем будет заниматься бюджетное учреждение

Правительство создало Украинский ветеранский фонд: чем будет заниматься бюджетное учреждение

Он должен заработать с 2022 года.

Кабинет министров принял решение о создании Украинского ветеранского фонда.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это решение позволит аккумулировать средства, которые будут направлены исключительно на поддержку ветеранов, в том числе ветеранского бизнеса", — заявил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что созданный фонд поможет привлекать финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов к активной общественной жизни, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня и ведения предпринимательской деятельности.

Премьер также добавил, что сейчас правительство также работает над созданием Единого государственного реестра ветеранов войны и Электронного кабинета ветеранов.

"Правительство перераспределило средства госбюджета для обеспечения создания соответствующих сервисов и их защищенного функционирования. Создание новой цифровой инфраструктуры позволит оптимизировать и интегрировать информацию, например, о льготах и программах для ветеранов, которыми они пользуются", — добавил Шмыгаль.

Напомним, 14 июля Кабмин принял решение о повышении пенсий военным и работникам других органов правопорядка.

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