Правительство создало Украинский ветеранский фонд: чем будет заниматься бюджетное учреждение

Он должен заработать с 2022 года.
Кабинет министров принял решение о создании Украинского ветеранского фонда.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это решение позволит аккумулировать средства, которые будут направлены исключительно на поддержку ветеранов, в том числе ветеранского бизнеса", — заявил глава правительства.
Шмыгаль отметил, что созданный фонд поможет привлекать финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов к активной общественной жизни, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня и ведения предпринимательской деятельности.
Премьер также добавил, что сейчас правительство также работает над созданием Единого государственного реестра ветеранов войны и Электронного кабинета ветеранов.
"Правительство перераспределило средства госбюджета для обеспечения создания соответствующих сервисов и их защищенного функционирования. Создание новой цифровой инфраструктуры позволит оптимизировать и интегрировать информацию, например, о льготах и программах для ветеранов, которыми они пользуются", — добавил Шмыгаль.
Напомним, 14 июля Кабмин принял решение о повышении пенсий военным и работникам других органов правопорядка.