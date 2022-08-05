Правительство Украины хочет заключить новую программу с МВФ, чтобы "легче" пройти зиму

Зима в Украине может пройти тяжело без МВФ. Фонду придется убеждать своих партнеров в том, что правительство нашей страны вернет средства.

Правительство Украины хочет заключить новую программу с МВФ на сумму до 20 млрд долларов. Это могло бы стабилизировать национальный курс гривны.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра экономической стратегии.

Соответствующие консультации с кредиторами уже ведутся. Но, по мнению директора Центра Глеба Вышлинского, для начала МВФ следует оценить уровень долговой нагрузки на страну с учетом новой программы.

По его словам, это следует делать, учитывая текущий и прогнозируемый размер экономики. А они непонятны из-за продолжающейся войны. Без этого МВФ будет сложно доказать своим акционерам, что Украина будет способна с ними потом рассчитаться.

“В любом случае, кроме МВФ, мы негде не получим финансирование нужного объема на зиму-весну. Потому эта программа важна. И Украина, и Фонд, и его ключевые акционеры должны приложить усилия, чтобы запустить ее как можно быстрее”, — подчеркнул Глеб Вышлинский.

Напомним, что в Мелитополе оккупанты продолжают принудительную паспортизацию: давят на владельцев земельных участков.

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