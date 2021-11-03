Правительство упростило процедуру оформления паспорта гражданина Украины: что изменилось

Увеличили срок хранения паспорта – так теперь документ можно забрать в течение 3-х лет.

Кабинет Министров утвердил изменения, которые упростят процедуру оформления паспорта гражданина Украины. Новые нормы начали действовать с 2 ноября.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.

Теперь оформить ID-карту можно по месту обращения, не по месту регистрации. Также оформить ID-карту могут лица, в отношении которых выбрана мера пресечения. Кроме того, получить паспорт могут лица, выехавшие на постоянное проживание за границу.

Как отмечают в миграционной службе, во время первого оформления паспорта в 16-18 лет теперь будут выдавать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Поэтому для дополнительного оформления не придется посещать налоговые органы.

Какие еще есть изменения в процедуре оформления паспорта:

Оформить ID-карту и одновременно сняться с консульского учета в зарубежном дипломатическом учреждении.

При оформлении ID-карты вместо документа о присвоении РНОКПП лицо может предоставить данные о РНОКПП, которые внесены в паспорт или свидетельство о рождении. После введения технической возможности в территориальном органе/территориальном подразделении ГТС провести проверку соответствия таких данных в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.

Лица, которые оформляют паспор впервые после достижения 18 лет и у которых отсутствует свидетельство о рождении, могут подать вместо него выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения.

В ведомстве отмечают, что упростили также процедуру установления личности. Речь идет, в частности, о лицах, проживающих на временно оккупированной территории Украины. Также увеличили до 3-х лет срок хранения паспорта в случае его неполучения заявителем. Раньше паспорт хранили всего один год.

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