Правительство упростило прохождение ВЛК для раненых защитников за границей: что изменилось
Кабмин поддержал инициативу Минобороны, которая позволит лечащимся за рубежом военнослужащим проходить ВЛК по упрощенной процедуре, чтобы своевременно и без бюрократии принимать решение о дальнейшей службе.
Правительство Украины, поддержав инициативу Министерства обороны, приняло решение о внедрении экспериментального проекта, который позволит военнослужащим, находящимся на длительном лечении за границей, проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) дистанционно. Это значительный шаг к оптимизации и гуманизации бюрократических процессов для пострадавших в результате российской агрессии.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Цель и охват проекта
Основная цель этого проекта — усовершенствовать механизм проведения ВЛК для защитников Украины, которые проходят непрерывное лечение более 12 месяцев, и состояние здоровья которых делает невозможным их прибытие в Украину для прохождения ВЛК. Это позволит избежать лишних перемещений и погрузки на военных, которые уже находятся в сложном состоянии.
Действие экспериментального проекта будет распространяться на служащих всех составляющих Сил обороны и безопасности Украины, включая служащих гражданской защиты и полиции, получивших ранения из-за войны войны.
Как будет работать механизм дистанционной ВЛК
Процедура прохождения дистанционной ВЛК максимально упрощена:
Сбор документов Защитник или его законный представитель должен собрать копии медицинских документов из иностранного учреждения здравоохранения.
Удостоверение и перевод: Эти документы должны быть заверены и переведены на украинский язык. Важно, чтобы у них был указан диагноз в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10 или МКБ-11).
Передача документов: Собранные и оформленные документы передаются командиру воинской части (или другому уполномоченному лицу).
Рассмотрение ВЛК: Военная часть направляет эти документы вместе с направлением военно-врачебной комиссии, которая должна рассмотреть их в течение 10 дней.
Решение и справка: По результатам рассмотрения ВЛК примет постановление о пригодности (непригодности) к службе и оформит соответствующую справку, которую пришлют командиру воинской части.
Важным преимуществом является то, что после прохождения дистанционной ВЛК защитник не подлежит повторному медицинскому осмотру по возвращении в Украину. Это значительно экономит время и ресурсы как для военных, так и для медицинской системы.
Список заболеваний и состояний
Постановлением Кабинета Министров также утвержден конкретный перечень заболеваний и состояний, дающих право на прохождение дистанционной ВЛК. К ним относятся:
злокачественные новообразования;
болезни глаза и придаточного аппарата;
травмы головы и шеи;
травмы позвоночника, спинного мозга, нервов;
травмы внутренних органов;
травмы верхних и нижних конечностей;
термические и химические ожоги
Этот экспериментальный проект является частью системных усилий Министерства обороны Украины и правительства по улучшению условий для военнослужащих и упрощения доступа к необходимым процедурам при их лечении и реабилитации за границей.
Напомним, правительство унифицирует правила прохождения военно-врачебных комиссий (ВЛК) для всех Сил обороны. Теперь правила, ранее действовавшие для ВСУ, будут распространяться на военнослужащих СБУ, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Службы внешней разведки и Управления государственной охраны.