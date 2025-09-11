Правительство упростило прохождение ВЛК для раненых защитников за границей: что изменилось

Правительство ввело дистанционную ВЛК для военных, леченных за ордоном / © ТСН.ua

Правительство Украины, поддержав инициативу Министерства обороны, приняло решение о внедрении экспериментального проекта, который позволит военнослужащим, находящимся на длительном лечении за границей, проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) дистанционно. Это значительный шаг к оптимизации и гуманизации бюрократических процессов для пострадавших в результате российской агрессии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Цель и охват проекта

Основная цель этого проекта — усовершенствовать механизм проведения ВЛК для защитников Украины, которые проходят непрерывное лечение более 12 месяцев, и состояние здоровья которых делает невозможным их прибытие в Украину для прохождения ВЛК. Это позволит избежать лишних перемещений и погрузки на военных, которые уже находятся в сложном состоянии.

Действие экспериментального проекта будет распространяться на служащих всех составляющих Сил обороны и безопасности Украины, включая служащих гражданской защиты и полиции, получивших ранения из-за войны войны.

Как будет работать механизм дистанционной ВЛК

Процедура прохождения дистанционной ВЛК максимально упрощена:

Сбор документов Защитник или его законный представитель должен собрать копии медицинских документов из иностранного учреждения здравоохранения. Удостоверение и перевод: Эти документы должны быть заверены и переведены на украинский язык. Важно, чтобы у них был указан диагноз в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10 или МКБ-11). Передача документов: Собранные и оформленные документы передаются командиру воинской части (или другому уполномоченному лицу). Рассмотрение ВЛК: Военная часть направляет эти документы вместе с направлением военно-врачебной комиссии, которая должна рассмотреть их в течение 10 дней. Решение и справка: По результатам рассмотрения ВЛК примет постановление о пригодности (непригодности) к службе и оформит соответствующую справку, которую пришлют командиру воинской части.

Важным преимуществом является то, что после прохождения дистанционной ВЛК защитник не подлежит повторному медицинскому осмотру по возвращении в Украину. Это значительно экономит время и ресурсы как для военных, так и для медицинской системы.

Список заболеваний и состояний

Постановлением Кабинета Министров также утвержден конкретный перечень заболеваний и состояний, дающих право на прохождение дистанционной ВЛК. К ним относятся:

злокачественные новообразования;

болезни глаза и придаточного аппарата;

травмы головы и шеи;

травмы позвоночника, спинного мозга, нервов;

травмы внутренних органов;

травмы верхних и нижних конечностей;

термические и химические ожоги

Этот экспериментальный проект является частью системных усилий Министерства обороны Украины и правительства по улучшению условий для военнослужащих и упрощения доступа к необходимым процедурам при их лечении и реабилитации за границей.

Напомним, правительство унифицирует правила прохождения военно-врачебных комиссий (ВЛК) для всех Сил обороны. Теперь правила, ранее действовавшие для ВСУ, будут распространяться на военнослужащих СБУ, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Службы внешней разведки и Управления государственной охраны.