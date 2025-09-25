Правительство упростило воинский учет: что изменится для призывников и военнообязанных

Военный учет

Правительство по инициативе Министерства обороны упростило ряд процедур, связанных с постановкой и снятием граждан по воинскому учету. Ключевые изменения касаются автоматизации процессов и использования мобильного приложения «Резерв+».

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Изменения внесены в порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов (постановление КМУ № 1487 от 30 декабря 2022 года).

Руководитель Директората цифровой трансформации Минобороны Артем Романюков подчеркнул, что эти шаги являются частью создания современного электронного ТЦК, целью которого является устранение бюрократии и упрощение процедур для граждан.

Ключевые нововведения

1. Дистанционная постановка на учет для 17-летних

Юноши, которым в текущем году исполняется 17 лет, теперь могут встать на воинский учет дистанционно.

Как это сделать: Через мобильное приложение «Резерв+» (электронный кабинет призывника).

Личное посещение ТЦК Остаётся альтернативным способом.

Важно: Постановка на этот учет осуществляется без обязательного прохождения или направления на ВЛК.

2. Автоматическое взятие на учет «уклончан»

Все граждане Украины мужского пола от 25 до 60 лет, которые до сих пор не состояли на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на такой учет автоматически. Это решение призвано снизить количество ручных операций и необходимость личного посещения ТЦК и СП.

3. Автоматическое снятие с учета

Процедура снятия с воинского учета для граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе также будет автоматизирована.

Кроме того, руководители предприятий, госорганов и органов местного самоуправления теперь обязаны вносить соответствующие отметки в списки воинского учета в течение 7 дней после достижения работником предельного возраста.

Напомним, что в Украине с 2026 года изменятся правила бронирования во время мобилизации. Предприятия смогут бронировать работников только при средней зарплате от 21,6 тысяч гривен. Пока этот показатель меньше.

Также в Украине вступил в силу закон №3632-ІХ, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнообязанных. Этот реестр должен начать работу до конца 2025 года.

Украинские власти сообщили, что около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста уклоняются от мобилизации. Это происходит на фоне острой нехватки военных: по данным аналитического центра OSW, армии необходимо пополнить около 300 тысяч военнослужащих. Ситуация, еще два года назад вызывавшая патриотический подъем, теперь столкнулась с растущим страхом и усталостью от войны.