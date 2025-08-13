Правительство утвердило первую в Украине программу поддержки: кого будет касаться

Правительство утвердило первую в Украине программу поддержки / © Getty Images

Правительство приняло первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов. Такое решение было принято по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По словам Премьер-министра Украины, разработанная программа охватывает 238 общин в 10 областях. Это около 6,6 миллиона украинцев, из которых 3,7 миллиона — представители уязвимых групп населения.

«В основе программы лежат пять ключевых приоритетов: жилье, безопасность, люди, бизнес и здоровье», — отметила Юлия Свириденко.

Кабинет Министров Украины утвердил первый пакет поддержки для прифронтовых регионов. Программа включает пять ключевых направлений:

Жилье. По программе «еОселя» государство компенсирует 70% первого взноса и 70% выплат по кредиту в первый год для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий. Также выделяется 40 тыс. грн на оплату сборов, связанных с ипотекой.

Безопасность. Планируется строительство укрытий в школах, детсадах, учреждениях культуры и общественных пространствах.

Поддержка людей. Каждое домохозяйство получит 19400 грн на твердое топливо и ежемесячную компенсацию за 100 кВт электроэнергии на человека. Оплата общественно полезных работ вырастет на 33%. Также отменяется административное собрание и госпошлины для регистрации бизнеса и имущества. Учащимся прифронтовых школ обеспечат бесплатное питание.

Поддержка бизнеса. Аграрии в зонах боевых действий получат субсидию в 1000 грн на гектар. Также предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов. Критически важные предприятия смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.

Здравоохранение. Медучреждения в сельских и отдаленных общинах получат 20% надбавку за первичную помощь. Увеличатся также коэффициенты оплаты для экстренной медицинской помощи.

В настоящее время правительство готовит второй пакет поддержки, который значительно расширит возможности для жизни и работы в этих общинах.

Он значительно расширит возможности для жизни и работы в прифронтовых общинах. Планируем специальные режимы ведения бизнеса с покрытием военных рисков, расширенную программу восстановления жилья, приоритетное обеспечение медучреждений лекарством и оборудованием. Также работаем над повышением зарплат и пенсий, программами поддержки незащищенных слоев населения», — отметила Юлия Свириденко.

Добавляет, что они продолжат расширять поддержку общин прифронтовых, учитывая реальные потребности людей.

Напомним, Правительство запускает денежный бонус для тех, кто только получил диплом врача и готов работать там, куда медики обычно не спешат — в сельской глубинке или на территориях у фронта. Сумма за такую смелость и преданность — 200 000 гривен единовременной помощи.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели «Действие.Карту» — универсальный инструмент для получения государственных выплат. Пользователям больше не нужно открывать несколько разных карт для каждой помощи или услуги, ведь теперь все платежи можно получать на одну мультисчетную карту.