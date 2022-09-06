Правительство увеличит компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам

Правительство заключило обновленный Меморандум с Обществом Красного Креста Украины. Итак, с 1 октября в Украине увеличат компенсации по программе "Прихисток" для граждан, предоставивших жилье переселенцам.

Об этом сообщило официальное представительство Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Правительство заключило обновленный Меморандум с Обществом Красного Креста Украины. Эта договоренность состоялась при содействии Минреинтеграции. Она позволит увеличить финансирование на компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам в рамках программы "Прихисток", — говорится в сообщении.



Напомним, указанная программа предусматривает предоставление государственной компенсации за жилищно-коммунальные услуги тем, что бесплатно приютил внутренне перемещенных лиц из ТОТ или зон боевых действий.

Предполагается, что с 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 грн вместо 450 грн за каждого такого человека в месяц.

Напомним, в Житомирской ОВО рассказали, сколько еще переселенцев готова принять область.

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