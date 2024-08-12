Правительство уволило заместителя главы Минэнерго: что известно об Александре Хейло, вероятно, задержанном на взятке

Решение было принято на фоне скандала с получением неправомерной выгоды.

Кабмин принял решение об увольнении заместителя министра энергетики Украины. Речь идет о Хейло Александре Валерьевиче, которого поймали на взятке.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Коротко о Хейло

занимался поставками угля на украинские ТЭС;

5 ноября 2014 года стал соучредителем ООО "Фест Трейд" с регистрацией на захваченном россиянами Крымском полуострове;

имеет тесные связи с Александром Януковичем и экс-нардепом Виктором Медведчуком;

в период с 2013-го по 2022 год работал на руководящих должностях в ГП "ВК "Краснолиманська"", ПАО "Енергоінвест Холдинг", ПАО "Центренерго" и возглавлял ГП "Укрвугілля";

заместителем министра энергетики стал в сентябре 2023 года.

Напомним, правоохранители задержали заместителя министра энергетики Украины на взятке. Сумма неправомерной выгоды составила полмиллиона долларов.

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