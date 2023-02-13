"Правительство в смартфоне": Федоров рассказал, что предусматривает новация и когда заработают первые услуги

Федоров отметил, что для восстановления страны важным условием является другая культура управления.
Минцифра разрабатывает проект, который позволит через мобильное приложение госслужащим получать больше услуг внутри правительства, что должно ускорить работу самого Кабмина. Первые электронные услуги госслужащие ощутят в конце весны.
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью РБК-Украина.
Он напомнил, что правительство уже работает на электронном документообороте и почти ничего не подписывает "на бумаге", проходят и заседания онлайн. Федоров говорит, что эти электронные новации значительно ускорили работу правительства.
"Когда я начинал работать в правительстве, даже заседание невозможно было проводить онлайн. Сейчас у нас есть отдельный проект, где мы разрабатываем продукт, который позволит через мобильное приложение госслужащим получать больше услуг внутри правительства, что должно ускорить работу самого правительства. У нас сейчас это проект не приоритетный, потому что есть много вызовов для граждан, которые нужно выполнять в первую очередь. Но фоново мы над этим работаем и думаю, что в конце весны запустим первые услуги. Госслужащие почувствуют, что действительно цифровизация и трансформация", — рассказал Федоров.
Федоров назвал это "цифровизацией внутри правительства" и выразил убеждение, что "правительство должно быть похоже на технологическую компанию.
"Он должен развиваться быстро, потому что задача правительства – решать проблемы людей. Разумеется, сейчас война. Но когда мы победим, нам потребуется строить страну с большим уровнем ВВП, а для этого нужно, чтобы у людей была другая культура управления. И это очень поддерживает премьер-министр, и мы совместно работаем, чтобы это сделать. Президент постоянно также напоминает, что ждет от нас результата в этом направлении", — уточнил он.
Министр объяснил, что это будет новая культура работы госслужащих. К примеру, будет возможность оценить работу конкретного члена команды, получить электронный больничный или оформить отпуск. Федоров объяснил, что с такого кадрового учета начинается трансформация любой организации.
"Можно будет посмотреть организационную структуру своего ведомства, предложить и написать там внутри человека. Это Google Workspace внутри твоего мобильного приложения и работа с электронными документами. То есть это новая культура работы госслужащих. К примеру, что очень важно и нам нравится, инициировать улучшение, предложить идею руководству, чтобы упростить какой-то процесс. Потому что не все руководители могут видеть, что происходит на этаж ниже, что происходит в командах и какую бюрократию можно убрать. Будет, например, возможность оценить работу какого-нибудь члена команды, собрать команду, чтобы реализовать собственный проект", – отметил глава Минцифры.
Напомним, ПФУ создало специальное мобильное приложение для пенсионеров. Приложение должно помочь не только нынешним, но и будущим пенсионерам получить информацию о зарплате, пенсии. Что посмотреть в "Пенсионном фонде" — в материале ТСН.ua.
Как сообщалось, в "Дії" вернули сервисы, которые временно были временно недоступны из-за безопасности. Также в Минцифре развивают и совершенствуют услуги для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ): получение статуса и выплат.
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