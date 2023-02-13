"Правительство в смартфоне": Федоров рассказал, что предусматривает новация и когда заработают первые услуги

Минцифра разрабатывает проект, который позволит через мобильное приложение госслужащим получать больше услуг внутри правительства, что должно ускорить работу самого Кабмина. Первые электронные услуги госслужащие ощутят в конце весны.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью РБК-Украина.

Он напомнил, что правительство уже работает на электронном документообороте и почти ничего не подписывает "на бумаге", проходят и заседания онлайн. Федоров говорит, что эти электронные новации значительно ускорили работу правительства.

"Когда я начинал работать в правительстве, даже заседание невозможно было проводить онлайн. Сейчас у нас есть отдельный проект, где мы разрабатываем продукт, который позволит через мобильное приложение госслужащим получать больше услуг внутри правительства, что должно ускорить работу самого правительства. У нас сейчас это проект не приоритетный, потому что есть много вызовов для граждан, которые нужно выполнять в первую очередь. Но фоново мы над этим работаем и думаю, что в конце весны запустим первые услуги. Госслужащие почувствуют, что действительно цифровизация и трансформация", — рассказал Федоров.

Федоров назвал это "цифровизацией внутри правительства" и выразил убеждение, что "правительство должно быть похоже на технологическую компанию.

"Он должен развиваться быстро, потому что задача правительства – решать проблемы людей. Разумеется, сейчас война. Но когда мы победим, нам потребуется строить страну с большим уровнем ВВП, а для этого нужно, чтобы у людей была другая культура управления. И это очень поддерживает премьер-министр, и мы совместно работаем, чтобы это сделать. Президент постоянно также напоминает, что ждет от нас результата в этом направлении", — уточнил он.

Министр объяснил, что это будет новая культура работы госслужащих. К примеру, будет возможность оценить работу конкретного члена команды, получить электронный больничный или оформить отпуск. Федоров объяснил, что с такого кадрового учета начинается трансформация любой организации.

"Можно будет посмотреть организационную структуру своего ведомства, предложить и написать там внутри человека. Это Google Workspace внутри твоего мобильного приложения и работа с электронными документами. То есть это новая культура работы госслужащих. К примеру, что очень важно и нам нравится, инициировать улучшение, предложить идею руководству, чтобы упростить какой-то процесс. Потому что не все руководители могут видеть, что происходит на этаж ниже, что происходит в командах и какую бюрократию можно убрать. Будет, например, возможность оценить работу какого-нибудь члена команды, собрать команду, чтобы реализовать собственный проект", – отметил глава Минцифры.

Напомним, ПФУ создало специальное мобильное приложение для пенсионеров. Приложение должно помочь не только нынешним, но и будущим пенсионерам получить информацию о зарплате, пенсии. Что посмотреть в "Пенсионном фонде" — в материале ТСН.ua.

Как сообщалось, в "Дії" вернули сервисы, которые временно были временно недоступны из-за безопасности. Также в Минцифре развивают и совершенствуют услуги для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ): получение статуса и выплат.

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