Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения: что предполагается

В частности, уточнили перечень дорожных знаков, обозначающих специальные места для стоянки на автомагистралях и дорогах для автомобилей.
В пятницу, 20 октября, Правительство внесло изменения в Правил дорожного движения.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Внесены изменения в Правила дорожного движения с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза", — пишет Мельничук.
Какие изменения внесли?
- Теперь обязательно нужно включать во время движения на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар.
- Запрещено перевозить детей ростом менее 150 см в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, кроме ряда случаев.
- Уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.
Ранее в Верховной Раде предложили установить админответственность за дрифтование.
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