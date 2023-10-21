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Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения: что предполагается

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения: что предполагается

Правительство внесло изменения в ПДД / Фото: УНИАН

В частности, уточнили перечень дорожных знаков, обозначающих специальные места для стоянки на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

В пятницу, 20 октября, Правительство внесло изменения в Правил дорожного движения.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в Правила дорожного движения с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза", — пишет Мельничук.

Какие изменения внесли?

  • Теперь обязательно нужно включать во время движения на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар.
  • Запрещено перевозить детей ростом менее 150 см в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, кроме ряда случаев.
  • Уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Ранее в Верховной Раде предложили установить админответственность за дрифтование.

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Дата публикации
Просмотры
1163
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