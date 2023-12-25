Правительство внесло в Раду новый законопроект о мобилизации: что известно

В частности, речь идет об изменении призывного возраста с 27 до 25 лет.

В Верховную Раду Украины внесли законопроект об усовершенствовании мобилизации и военного учета.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект об изменениях в мобилизации

Законопроект зарегистрировали под номером 10378.

"Правительство зарегистрировало в Раде законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения", — говорится в сообщении.

Объяснительная записка к законопроекту:

СМИ удалось получить пояснительную записку, в которой говорится:

смену призывного возраста с 27 до 25 лет;

усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;

исключение срочной военной службы – как вида военной службы. Да, всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;

установление, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;

исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;

исключение срочной военной службы – как вида военной службы и увольнения со службы в запас всех военнослужащих срочной военной службы;

введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;

введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;

установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;

привлечение к мерам рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Законопроект об административных правонарушениях

Кроме того, Кабинет зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за военные правонарушения" под номером 10379.

Напомним, нардеп Роман Костенко заверил, что в Украине нет нужды в привлечении женщин к фронту.