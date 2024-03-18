Правительство внесло в Раду законопроект об увеличении ГПСУ на 15 тысяч пограничников

ГПСУ необходимо увеличить резервы, чтобы пограничники в послевоенный период могли своими силами взять под контроль границу и адекватно реагировать на угрозы.

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, предлагающий увеличить на 15 тысяч численность пограничников в Госпогранслужбе (ГПСУ).

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом Министров Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Закона "О внесении изменения в пункт 1 раздела IX "Заключительные положения" Закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины" (регистр. № 11091)", — отметил он.

По его словам, в ГПСУ необходимо увеличить резервы, чтобы пограничники в послевоенный период могли своими силами взять под контроль границу и адекватно реагировать на угрозы национальной безопасности.

Напомним, ранее было сообщено, что украинское правительство одобрило законопроект о прекращении действия соглашения с Россией о сотрудничестве в области предотвращения промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

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