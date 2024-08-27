Правительство введет принцип "воюй или работай" для борьбы с зарплатами в "конвертах"

В Украине рассматривают ряд мер по борьбе с зарплатами в "конвертах" и уклонением от налогов.

Правительство планирует принять ряд мер по борьбе с зарплатами в конвертах и уклонением от налогов. Одной из инициатив является внедрение принципа "воюй или работай", чтобы обеспечить уплату налогов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге.

Он рассказал, что война в Украине привела к потере 3,5 миллионов рабочих мест и уменьшению ВВП на 30% в 2022 году. Чтобы поддерживать военных, необходимо иметь не менее 10 миллионов рабочих мест, но сейчас их меньше 8 миллионов. Шмигаль подчеркнул, что многие профессии работают в «тени» и не платят налоги, что критически важно для экономики.

"Принцип "воюй или работай" — не новый. Его озвучивал президент, Мы все с этим принципом согласны. В государстве, которое борется за свое выживание, не может быть стоящих в стороне людей. Люди должны либо воевать, либо делать все, чтобы обеспечить воюющих", — сказал премьер-министр.

Он отметил, что для решения проблемы планируется ряд шагов, в частности, меры по детенизации экономики и возвращение украинцев из-за границы, чтобы они могли работать и платить налоги в Украине.

Напомним, согласно новым нормам, повестки теперь будут вручать не только лично, но и через рекомендованные письма с описанием содержимого.

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